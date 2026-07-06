Nấm mốc trên trái cây: nên cắt bỏ phần hỏng hay vứt luôn cả trái?

Nấm mốc thường phát triển mạnh trong môi trường ẩm và giàu dưỡng chất. Trên trái cây, chúng thường xuất hiện dưới dạng những đốm trắng, xanh lá, xanh lam, xám hoặc đen, đôi khi kèm theo lớp lông mịn như bông, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Những loại trái cây mềm, mọng nước như dâu tây, khi đã bị nấm mốc thì nên bỏ cả trái ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Khó phân biệt được bằng mắt thường

Điều mà nhiều người có thể không để ý là phần nấm mốc nhìn thấy chỉ là phần nổi trên bề mặt. Bên dưới, các sợi nấm siêu nhỏ có thể đã lan sâu vào phần thịt quả mà mắt thường không thể nhìn thấy. Vì vậy, cắt bỏ phần mốc trên bề mặt không có nghĩa là đã cắt bỏ hoàn toàn nấm.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một số loài nấm mốc còn có khả năng tạo ra độc tố mycotoxin. Không phải tất cả các loại nấm mốc đều sinh độc tố. Thế nhưng, mọi người gần như không thể phân biệt được bằng mắt thường loại nào an toàn và loại nào nguy hiểm.

Một số mycotoxin có thể gây ngộ độc nếu ăn phải với lượng lớn. Trong khi đó, tiếp xúc trong thời gian dài với mycotoxin cũng có thể ảnh hưởng đến gan, thận hoặc hệ miễn dịch.

Không phải mọi loại trái cây bị nấm mốc đều bỏ đi

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi loại trái cây bị nấm mốc đều phải bỏ đi. Theo hướng dẫn của USDA, trái cây có thể được chia thành 2 nhóm là trái cây mềm và trái cây cứng.

Đối với các loại trái cây mềm, nhiều nước như dâu tây, đào, mận, nho, cà chua hay các loại quả mọng, nấm mốc rất dễ lan sâu vào bên trong. Điều này là vì phần thịt mềm và chứa nhiều nước. Ngay cả khi trên bề mặt chỉ xuất hiện một đốm mốc nhỏ, các sợi nấm có thể đã phát triển sâu bên trong trái.

Trong những trường hợp này, cách an toàn là nên bỏ toàn bộ trái thay vì chỉ cắt bỏ phần bị mốc, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ bà Ellis Hunnes cho biết.

Ngược lại, với những loại trái cây có phần thịt cứng và chắc như táo, lê hoặc một số loại quả có cấu trúc đặc như ổi, nấm mốc khó xâm nhập sâu hơn. Trong một số trường hợp, nếu vết mốc còn rất nhỏ và phần còn lại của quả vẫn cứng, không có dấu hiệu hư hỏng, thì hoàn toàn có thể cắt bỏ phần mốc. Khi cắt, không chỉ cắt phần mốc mà cả một phần mô xung quanh và bên dưới vết mốc ít nhất 2,5 cm. Cách này giúp giảm nguy cơ nấm mốc hoặc độc tố còn sót lại.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi loại trái cây cứng đều có thể giữ lại. Nếu trái đã mềm nhũn, có nhiều vị trí bị mốc, xuất hiện mùi lạ hoặc không thể xác định được phạm vi hư hỏng, tốt nhất là nên bỏ cả trái, theo Healthline.