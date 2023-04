Nam nghệ sĩ hài Hàn Quốc chết đầy nghi vấn ở Campuchia

Seo Se Won là nam nghệ sĩ hài kỳ cựu của Hàn Quốc CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Tin tức nam nghệ sĩ hài Hàn Quốc Seo Se Won mất vào ngày 20.4 vì sốc phản vệ sau khi tiêm tĩnh mạch ở một bệnh viện Hàn Quốc tại Campuchia gây xôn xao dư luận. Trang Dispatch nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân cụ thể hơn về sự ra đi đột ngột của ông.

Phía trang tin đã gọi điện đến bệnh viện nơi Seo Se Won điều trị trước khi qua đời. Một phụ nữ được cho là y tá người Campuchia tại bệnh viện nhận điện thoại, cho hay nam nghệ sĩ đã bất tỉnh và ngừng thở sau khi được tiêm tĩnh mạch. Sau đó, một người đàn ông Hàn Quốc cũng xác nhận lại vụ việc. "Chúng tôi sẽ tìm hiểu tình hình thêm và sẽ liên hệ lại", anh này nói rồi cúp máy. Từ đó, Dispatch không thể kết nối với bệnh viện trên được nữa.

Seo Se Won qua đời ở tuổi 67 CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Trong tối 20.4, Dispatch liên lạc đến Park Hyeon Ok, chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc ở Campuchia. Khi Seo Se Won được đưa đến bệnh viện khác cấp cứu, Park Hyeon Ok là người đầu tiên có mặt sau khi nghe tin dữ. Ông kể: "Các nhân viên y tế ở đó đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng ông ấy không mở mắt".

Đáng chú ý, Dispatch phát hiện bệnh viện mà Seo Se Won tiêm tĩnh mạch lại không có bác sĩ, chỉ có một y tá và một giám đốc người Hàn Quốc điều hành. Đặc biệt, chỉ duy nhất Seo Se Won cùng một y tá ở trong phòng bệnh khi ông được tiêm tĩnh mạch và y tá này cũng mới đi làm ngày đầu tiên. Dispatch còn nghi ngờ cơ sở vật chất ở đây thiếu thốn.

Seo Se Won từng nổi tiếng với vai trò MC nhờ vào sự thông minh và khả năng trò chuyện duyên dáng CHỤP MÀN HÌNH NEWSEN

Vì hàng loạt bất cập trên, Dispatch đặt ra nghi vấn nguyên nhân gây ra cái chết của Seo Se Won có thể do sơ suất y tế từ bệnh viện. Tuy nhiên, sáng 21.4, ông Park Hyeon Ok khẳng định: "Cảnh sát đã đến và điều tra. Lý do dẫn đến sự ra đi của Seo Se Won được xác định là sốc phản vệ". Ông nói thêm: "Không có khả năng xảy ra sơ suất y tế ở đây". Đồng thời, trang MK cũng tổng hợp ý kiến các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho rằng chuyện sự cố y khoa khiến Seo Se Won mất là khá thấp.

Seo Se Won ra mắt vào năm 1979 thông qua cuộc thi TBC Radio Gag. Tên tuổi của nam nghệ sĩ quá cố gắn liền với các show Youth March, Sunday Sunday Night, Star Date… Ông cũng từng thắng nhiều giải của Baeksang, Giải thưởng Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc… Ngoài ra, Seo Se Won còn sản xuất phim. Ông tự đạo diễn và tham gia sản xuất khoảng 10 dự án, trong đó có tác phẩm điện ảnh Vợ tôi là xã hội đen (My Wife Is a Gangster).

Vào những năm 2000, danh tiếng Seo Se Won bị ảnh hưởng bởi loạt scandal đình đám, từ tham ô kinh phí sản xuất phim, đạo văn… đến đánh bạc. Năm 2014, video ghi lại cảnh nam nghệ sĩ hành hung vợ cũ là Seo Jung Hee gây chấn động dư luận. Được biết, Seo Se Won và Seo Jung Hee kết hôn năm 1982 và ly hôn năm 2015.

Di ảnh của Seo Se Won. Ông làm nhiều công việc tình nguyện ở Campuchia mặc dù tình hình tài chính bản thân không tốt CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Năm 2016, Seo Se Won nên duyên vợ chồng với một nữ nghệ sĩ chơi nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. Từ cuối năm 2019 đến nay, cả hai cùng con cái sinh sống ở Campuchia. Tại đất nước này, ông mở các dự án xây dựng bất động sản quy mô lớn, kinh doanh ngành truyền thông, khách sạn, sòng bạc… và làm mục sư. Seo Se Won còn tuyên bố sẽ kinh doanh mảng y tế và đang tìm kiếm một bác sĩ Hàn Quốc.

Trước khi qua đời, Seo Se Won bị bệnh tiểu đường nặng trong quãng thời gian dài, khiến ông không thể ăn uống đầy đủ, nên thể trạng ngày càng gầy yếu. Hiện, thi thể của nam nghệ sĩ đã được đông lạnh, di ảnh tạm thời được đặt tại một ngôi chùa ở Phnom Penh (Campuchia). Gia quyến đang cố gắng đưa Seo Se Won về Hàn Quốc.