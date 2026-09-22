Nam nghệ sĩ là con nhà nòi, nói về thu nhập khi theo cải lương

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Trường sớm được "tắm" trong những câu vọng cổ mượt mà từ phía sau cánh gà. Lợi thế "con nhà nòi" giúp anh thẩm thấu nghệ thuật một cách tự nhiên. "Nó giống như ăn vô máu của mình rồi. Có những vai diễn khi cầm kịch bản, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là ba. Mình biết hồi xưa ba sẽ diễn, sẽ xử lý tình huống đó như thế nào, nó ăn sâu trong đầu mình", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Trăn trở của nghệ sĩ cải lương Minh Trường

Dù có xuất phát điểm thuận lợi và may mắn "thi đâu đậu đó" ở các cuộc thi lớn, Minh Trường vẫn thấu hiểu sâu sắc những khó khăn khắc nghiệt của sân khấu cải lương hiện tại, đặc biệt là với các nghệ sĩ trẻ. Anh thừa nhận, nếu không có một tình yêu đủ lớn, người nghệ sĩ rất khó để bám trụ lại với nghề.

Minh Trường là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Về thu nhập của nghệ sĩ cải lương, anh thẳng thắn chia sẻ: "Người kiếm sống thật sự thuần bằng nghề đi hát hiện nay rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số các anh chị, thậm chí là những nghệ sĩ lớn, đều phải làm thêm nhiều nghề tay trái để bổ trợ cho cuộc sống và nuôi dưỡng nghề chính". Chính bản thân anh cũng đang duy trì công việc kinh doanh như một nghề tay trái để có thể toàn tâm toàn ý sống trọn với đam mê ca diễn.

Trong hành trình làm nghề, vai diễn khiến Minh Trường tâm đắc nhất là nhân vật lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh – vai diễn đã mang về cho anh tấm huy chương vàng danh giá tại Liên hoan cải lương toàn quốc 2021. Dù rất mong muốn được tái diễn để phục vụ khán giả, anh đành ngậm ngùi thừa nhận những rào cản to lớn về chi phí tổ chức và bài toán bán vé, khiến vở diễn chỉ mới ra mắt được 2 suất.

Từ thực tế đó, nam nghệ sĩ chỉ ra một điểm khuyết rất lớn của sân khấu cải lương hiện nay so với điện ảnh hay ca nhạc: sự vắng bóng của khâu truyền thông - marketing. "Điều mình lo lắng không phải là không có nghệ sĩ hay, không có những vở tuồng hay, mà là phương thức tiếp cận khán giả đang bị thiếu hụt rất lớn", Minh Trường trăn trở.

Minh Trường trăn trở khi cải lương thiếu một phương thức tiếp cận khán giả hiện đại Ảnh: NSX

Theo anh, để tìm được một đội ngũ truyền thông vừa am hiểu xu hướng thị trường, vừa thấu hiểu sâu sắc nghệ thuật cải lương là một bài toán vô cùng nan giải. Anh kỳ vọng trong tương lai, các dự án cải lương sẽ có sự đầu tư bài bản hơn cho mảng truyền thông để rút ngắn khoảng cách với khán giả hiện đại.

Đứng trước xu hướng nhiều người trẻ đang nỗ lực làm mới cải lương, Minh Trường thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ nhưng cũng đưa ra những giới hạn rạch ròi. Anh phân tích: "Bản thân từ “cải” trong cải lương đã mang ý nghĩa là cải cách, là làm mới. Chúng ta không thể ở năm 2026 mà vẫn giữ khư khư phông màn hay lối diễn của những năm trước. Ví dụ như việc thay thế cảnh vẽ tay bằng màn hình LED là một sự tiến bộ".

Tuy nhiên, sự đổi mới đó cần sự tiết chế. Việc ứng dụng công nghệ hay cách tân lối diễn đòi hỏi người đạo diễn phải thực sự am hiểu để không làm mất đi cái "hồn" cốt lõi. "Mới thì chắc chắn phải mới, nhưng sự làm mới đó phải nằm trong khuôn khổ, đừng làm mất đi cái trữ tình, cái tự sự, đừng làm mất đi cái đẹp của những bài ca, bài bản cải lương", nam nghệ sĩ nhấn mạnh. Theo Minh Trường, để có những bước đi đột phá mà không bị "lệch pha", người trẻ rất cần những bậc tiền bối, những người thầy am hiểu làm cố vấn để giúp họ "dừng lại đúng lúc".