Các nhóm sinh viên Western Sydney Việt Nam tham gia buổi trình bày báo cáo tổng kết kỳ thực nghiệm tại Guardian Việt Nam ẢNH: WESTERN SYDNEY VIỆT NAM

Mới đây, các nhóm sinh viên Western Sydney Việt Nam đã có buổi trình bày báo cáo tổng kết kỳ thực nghiệm tại Guardian Việt Nam. Từ những ngày trực tiếp quan sát hoạt động cửa hàng, các bạn mang đến nhiều phát hiện về hành vi mua sắm của khách hàng, cùng những đề xuất mới mẻ gửi đến doanh nghiệp.

Sinh viên năm nhất hiến kế cho Guardian

Tại Guardian Sense City, một trong các nhóm sinh viên của Western Sydney Việt Nam đã tập trung tìm hiểu những bất tiện trong quá trình mua hàng. Các bạn trẻ nhận ra một số sản phẩm khách cần chưa có sẵn, bảng chỉ dẫn chưa rõ khiến khách mất thời gian tìm kiếm.

Các bạn đề xuất bổ sung bảng chỉ dẫn, ghi nhận nhu cầu đối với sản phẩm chưa có hàng, xem xét điều chuyển hàng giữa các chi nhánh và điều chỉnh chỉ tiêu tư vấn dựa trên lượng khách thực tế. Các sinh viên cũng đề nghị có phương án đóng gói kín đáo hơn cho khách mua những sản phẩm "nhạy cảm".

Trong khi đó, sau hai tuần quan sát hơn 50 khách hàng, trao đổi với nhân viên, một nhóm sinh viên Western Sydney Việt Nam khảo sát Guardian Minh Phụng nhận thấy cây xanh, cột điện và hàng quán che khuất một phần mặt tiền Guardian.

Một vấn đề khác là khách phải thực hiện nhiều thao tác trên ứng dụng thành viên để nhận ưu đãi. Nhóm ghi nhận trường hợp một khách hàng khoảng 50 - 60 tuổi phải nhờ nhân viên hướng dẫn cài đặt ứng dụng do không rành công nghệ. Sinh viên đề xuất cải thiện biển hiệu, trình bày thông tin khuyến mãi dễ hiểu hơn và đơn giản hóa khâu hướng dẫn khách nhận ưu đãi.

10 nhóm sinh viên lần lượt trình bày báo cáo về các 'phát hiện' sau khoảng thời gian khảo sát tại một số địa điểm bán lẻ của Guardian Việt Nam ẢNH: WESTERN SYDNEY VIỆT NAM

Một nhóm khác, nhóm sinh viên tại Guardian SC VivoCity, sử dụng số liệu để tìm hiểu vì sao nhiều người đi ngang nhưng không bước vào cửa hàng. Trong 12 khung giờ khảo sát từ ngày 8 đến 19.10, các bạn đếm được 1.355 lượt người đi ngang nhưng chỉ có 242 lượt vào cửa hàng Guardian, tương đương 17,9%. Trong 34 nhóm khách được nhân viên hỗ trợ, có 26 nhóm mua hàng, đạt khoảng 76%.

Nhóm đề xuất thử nghiệm đặt thông tin về một chương trình khuyến mãi, giá bán và giá dành cho thành viên tại mặt tiền hướng ra thang cuốn, đồng thời giữ nguyên mặt tiền còn lại để đối chiếu. Các bạn cũng tính đến cách đo lường hiệu quả: nếu tỷ lệ khách bước vào cửa hàng ở khu vực thử nghiệm cao hơn khu vực đối chứng ít nhất 5 điểm phần trăm và số lượt mua hàng trên 100 người đi ngang tăng, doanh nghiệp có thể cân nhắc mở rộng giải pháp.

Doanh nghiệp cùng nhà trường đưa sinh viên vào thực tế

Nhận xét chung về các dự án, chị Nguyễn Quế Anh - Head of People & Culture (Giám đốc Nhân sự và Văn hóa) tại Guardian Vietnam - đánh giá cao tinh thần tham gia và những đóng góp của sinh viên Western Sydney Việt Nam. Các bạn đang tiếp cận những vấn đề mà đội ngũ quản lý khu vực của Guardian cũng phải xử lý thường xuyên trong quá trình phát triển. Với sinh viên năm nhất, tìm hiểu hoạt động bán lẻ, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp là thử thách không dễ dàng.

Theo chị Quế Anh, những trải nghiệm tại cửa hàng, cùng nhận xét từ đội ngũ quản lý, sẽ là hành trang hữu ích khi sinh viên bắt đầu sự nghiệp. Doanh nghiệp cũng khuyến khích các bạn nhìn lại những gì bản thân đã học được, bất kể kết quả đánh giá cuối cùng ra sao.

Chị Nguyễn Quế Anh - Head of People & Culture (Giám đốc Nhân sự và Văn hóa) tại Guardian Vietnam - nhận xét chung về dự án của các nhóm sinh viên trong chương trình

ẢNH: WESTERN SYDNEY VIỆT NAM

Đợt thực nghiệm tại Guardian là một hoạt động thuộc chương trình Thực nghiệm với doanh nghiệp (ETA), do Talent Connect Plus và VOCO Center phối hợp triển khai cùng Western Sydney Việt Nam. Chương trình được tích hợp vào học phần Professional Careers and Employability (Nghề nghiệp chuyên nghiệp và năng lực việc làm), tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp và trải nghiệm công việc thực tế ngay từ năm nhất

Ở mỗi đợt thực nghiệm, các bạn được giao nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp khảo sát, tìm hiểu cách doanh nghiệp vận hành, thực hiện báo cáo và nhận góp ý từ những người đang làm nghề.

PGS-TS Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - chia sẻ sinh viên cần được đặt vào môi trường công việc thực tế, nơi các bạn trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ, xử lý vấn đề và chịu trách nhiệm với kết quả. Theo thầy, chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (ETA) gắn việc giảng dạy với trải nghiệm và đánh giá, giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu công việc, nhận ra những điểm mạnh và kỹ năng bản thân cần hoàn thiện.

Qua đó, sinh viên có dịp hiểu cách doanh nghiệp tổ chức công việc, phục vụ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Những nhận xét từ đội ngũ quản lý doanh nghiệp cũng giúp nhà trường có thêm thông tin về năng lực thực tế của người học, làm cơ sở xem xét nội dung và phương pháp đào tạo.

Thầy nhấn mạnh việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp sinh viên được chuẩn bị sớm hơn cho công việc sau khi tốt nghiệp, bắt đầu từ chính những nhiệm vụ các bạn thực hiện trong thời gian học đại học.