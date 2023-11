Nam phi công dù lượn gặp nạn ở độ cao 1.500 m

Trưa 29.11, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an H.Tân Uyên (Lai Châu) vừa tìm kiếm cứu nạn thành công nam phi công dù lượn gặp nạn từ độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển.



Thời điểm được tìm thấy, nam phi công dù lượn bị thương ở mặt, mất nhiều máu và thân nhiệt thấp DƯƠNG ANH

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 28.11, Công an H.Tân Uyên nhận tin báo của hội viên Hội dù lượn TP.Hà Nội về việc phi công dù lượn Ngô Văn Đội (30 tuổi, trú xã Hiền Quan, H.Tam Nông, Phú Thọ) gặp nạn khi bay dù lượn.

Cụ thể, anh Đội thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập, xuất phát lúc 11 giờ 30 ngày 28.11 tại bản Sì Thâu Chải, bay qua các huyện Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Đội bay qua TT.Tân Uyên (H.Tân Uyên) để về H.Tam Đường thì bất ngờ dù lượn bị sụp cánh, phải hạ cánh khẩn cấp trong rừng.

Anh Ngô Văn Đội bay dù lượn

DƯƠNG ANH

Theo thành viên đội bay, anh Đội xử lý không cẩn thận khiến cả người và dù bị rơi xuống rừng thuộc địa phận TT.Tân Uyên. Dù đã xác định được tọa độ của nam phi công, song do địa hình rừng già mênh mông nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn, trong khi anh Đội bị thương ở vùng mặt, chảy nhiều máu.

Nhận đề nghị giúp đỡ, Công an H.Tân Uyên đã huy động 25 cán bộ cùng phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân nhanh nhất, hiệu quả nhất. Công an H.Tân Uyên xác định khu vực anh Đội gặp nạn có độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, cách TT.Tân Uyên khoảng 7 km đường mòn trong rừng già, rất khó di chuyển.

Lãnh đạo Công an H.Tân Uyên thăm, động viên nam phi công dù lượn gặp nạn DƯƠNG ANH

Sau 5 giờ băng rừng, khoảng 1 giờ 25 ngày 29.11, Công an H.Tân Uyên đã tìm thấy anh Đội ở khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên thuộc bản Hua Pầu (TT.Tân Uyên) trong tình trạng bị thương, mất nhiều máu và thân nhiệt hạ do trên núi cao rất giá rét.

Sau khi sơ cứu, Công an H.Tân Uyên đã đưa anh Đội về Trung tâm Y tế H.Tân Uyên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xử lý vết thương phần xương cằm bị vỡ của anh Đội, sức khỏe nam phi công cũng đã phục hồi.