Nam Sài Gòn có thêm tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí gần 4.000m2

Mena Town Nguyễn Thị Thập là điểm đến phong cách sống trọn vẹn, với các tiện ích: Mena Gourmet Market, Mena BéBé, Mena Cosmetics & Perfumes.

Thai Siam Kitchen: Nhà hàng ẩm thực Thái Lan mang tinh thần "Ban Khun Mae - Ngôi nhà của Mẹ", phục vụ các món Thái chất lượng, gần gũi với khẩu vị khách Việt nhưng vẫn giữ được bản sắc ẩm thực xứ Chùa Vàng.

Steakhouse The Fan: Điểm hẹn ẩm thực phương Tây với các phần bít tết bò nhập khẩu, mì Ý, pizza.



MenaWorld: Khu vui chơi giáo trí trong nhà dành cho trẻ em và gia đình đa thế hệ, tích hợp các khu vận động, sáng tạo và trải nghiệm hiện đại.

Hura Izakaya: Không gian ẩm thực và giải trí phong cách Japanese Coastal Tavern, kết hợp tinh thần Izakaya Nhật Bản hiện đại với nguồn hải sản tươi ngon và không khí gặp gỡ sôi động về đêm.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Menas Group, cho biết: "Mena Town Nguyễn Thị Thập hiện thực hóa tinh thần 'Make yourself at home'. Với Mena Gourmet Market, Thai Siam Kitchen, Steakhouse The Fan, MenaWorld, Hura Izakaya cùng các tiện ích dành cho mẹ và bé, làm đẹp và mua sắm, Mena Town Nguyễn Thị Thập thể hiện rõ định hướng của chúng tôi: đưa các dịch vụ chất lượng, chỉn chu và có tính trải nghiệm đến gần hơn với cư dân. Đây là mô hình mà Menas Group sẽ tiếp tục phát triển tại những khu dân cư có mật độ cao trong thời gian tới."