    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nam Sài Gòn có thêm tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí gần 4.000m2

    Hải Đăng
    Hải Đăng
    Ngày 16.10, Menas Group khai trương Mena Town 313 Nguyễn Thị Thập (P.Tân Mỹ, TP.HCM) với tổng diện tích gần 4.000m² và vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng.

    Mena Town Nguyễn Thị Thập là điểm đến phong cách sống trọn vẹn, với các tiện ích: Mena Gourmet Market, Mena BéBé, Mena Cosmetics & Perfumes.

    Thai Siam Kitchen: Nhà hàng ẩm thực Thái Lan mang tinh thần "Ban Khun Mae - Ngôi nhà của Mẹ", phục vụ các món Thái chất lượng, gần gũi với khẩu vị khách Việt nhưng vẫn giữ được bản sắc ẩm thực xứ Chùa Vàng.

    Nam Sài Gòn có thêm tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí gần 4.000m2 - Ảnh 1.

    Steakhouse The Fan: Điểm hẹn ẩm thực phương Tây với các phần bít tết bò nhập khẩu, mì Ý, pizza.

    MenaWorld: Khu vui chơi giáo trí trong nhà dành cho trẻ em và gia đình đa thế hệ, tích hợp các khu vận động, sáng tạo và trải nghiệm hiện đại.

    Hura Izakaya: Không gian ẩm thực và giải trí phong cách Japanese Coastal Tavern, kết hợp tinh thần Izakaya Nhật Bản hiện đại với nguồn hải sản tươi ngon và không khí gặp gỡ sôi động về đêm.

    Nam Sài Gòn có thêm tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí gần 4.000m2 - Ảnh 2.

    Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Menas Group, cho biết: "Mena Town Nguyễn Thị Thập hiện thực hóa tinh thần 'Make yourself at home'. Với Mena Gourmet Market, Thai Siam Kitchen, Steakhouse The Fan, MenaWorld, Hura Izakaya cùng các tiện ích dành cho mẹ và bé, làm đẹp và mua sắm, Mena Town Nguyễn Thị Thập thể hiện rõ định hướng của chúng tôi: đưa các dịch vụ chất lượng, chỉn chu và có tính trải nghiệm đến gần hơn với cư dân. Đây là mô hình mà Menas Group sẽ tiếp tục phát triển tại những khu dân cư có mật độ cao trong thời gian tới."

    Nam Sài Gòn có thêm tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí gần 4.000m2 - Ảnh 3.

     

    Khám phá thêm chủ đề

    Mena Town Nguyễn Thị Thập Ẩm thực giải trí Thai Siam Kitchen Mena Gourmet Market

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận