Nam sinh 17 tuổi tử nạn tại hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 3.2, nam sinh V.T.D (17 tuổi, trú P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Attila50 màu trắng biển số 29AB-245.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi hướng từ Ngã Tư Sở đi Trần Phú, khi đến khu vực hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thuộc P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

Chiếc xe của nạn nhân tại nơi xảy ra vụ việc CTV

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 thuộc Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường, phân làn và phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp (Công an Q.Thanh Xuân) xử lý theo quy định.

Công an Q.Thanh Xuân cho biết, bước đầu chưa có cơ sở khẳng định có phương tiện khác va chạm vào nạn nhân mà nhiều khả năng nam sinh tự ngã dẫn đến tử vong.

Công an Q.Thanh Xuân cũng phát thông báo ai biết về vụ tai nạn giao thông nói trên đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu cho công an quận để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Mọi thông tin về vụ việc liên hệ với cán bộ công an Bùi Trung Nghĩa, Công an Q.Thanh Xuân, theo số điện thoại: 0986194222.