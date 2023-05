Nam sinh chia sẻ bí quyết trúng tuyển vào đại học công lập tốt nhất Mỹ

Xác định mục tiêu du học Mỹ từ sớm

Cao Nhân, sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Đinh Thiện Lý. Với tính cách hoạt bát, yêu thích khám phá, Nhân đã sớm nuôi mơ ước tìm kiếm cơ hội học tập tại Mỹ. Theo Nhân, Mỹ không chỉ là một đất nước dẫn đầu về giáo dục, đặc biệt là với chuyên ngành Kinh doanh/Marketing mà em theo đuổi, mà còn là môi trường phù hợp để em được thỏa sức trải nghiệm cuộc sống và phát triển toàn diện. Vậy nên khi nhận được lá thư trúng tuyển từ trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ - University of California, Los Angeles (UCLA, #20 NU), Cao Nhân đã không giấu được niềm vui của mình.

Nguyễn Cao Nhân - học sinh lớp 12 của trường THPT Đinh Thiện Lý

Trước đó khi tìm hiểu các thông tin trên mạng để chuẩn bị cho bộ hồ sơ, Nhân biết rằng để trúng tuyển vào các trường Đại học Mỹ, học sinh sẽ cần thể hiện cả năng lực học tập lẫn những phẩm chất, năng khiếu và màu sắc cá nhân. Vì vậy, ngay từ khi học lớp 8, lớp 9, nam sinh đã chủ động thử sức và tham gia đa dạng hoạt động ngoại khóa nhằm tìm ra những sở thích, điểm mạnh và tài năng của mình. Từ đây, cậu học sinh năng nổ này càng trở nên tự tin và bản lĩnh hơn, "Em học được cách làm quen, diễn thuyết trước đám đông và làm việc nhóm hiệu quả." - Nhân chia sẻ. Em cũng bắt đầu luyện tập và phát hiện ra năng khiếu với môn thiết kế đồ họa, dựng video. Đây chính là những tiền đề quan trọng giúp Cao Nhân trở nên nổi bật giữa hàng trăm nghìn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và chinh phục thành công hội đồng tuyển sinh khó tính của những ngôi trường Top 20 Mỹ.



Bài học "đơn giản hóa mục tiêu" và chiến lược xây dựng hồ sơ du học

Dù xác định mục tiêu du học từ sớm nhưng đến năm lớp 11, Cao Nhân mới chính thức bắt tay vào chọn trường và chuẩn bị hồ sơ. Em và gia đình quyết định lựa chọn trung tâm tư vấn du học American Study để được định hướng, hỗ trợ thủ tục và cùng đồng hành trong quá trình này. Với việc hoàn thành yếu tố quan trọng - chứng chỉ quốc tế, Nhân đã lần đầu thử sức với cuộc thi IELTS từ đầu năm lớp 10 để kiểm tra khả năng của bản thân và biết được mình nên cố gắng bao nhiêu. Cậu học sinh chia sẻ: "Khi chính thức bắt tay vào làm hồ sơ du học, các anh chị cán bộ cũng động viên em nên củng cố lại kiến thức, thi lại chứng chỉ IELTS và sớm hoàn thành các bài thi chuẩn hóa để tập trung cho các yếu tố khác trong bộ hồ sơ. Vậy nên thời điểm đó em đã xác định nâng cao mức điểm IELTS và ôn thi chứng chỉ SAT là mục tiêu gần nhất của mình ". Với nền tảng kiến thức chắc chắn và việc sớm nhận thức được điểm mạnh - điểm yếu của bản thân, Cao Nhân đã giành được những số điểm ấn tượng: 8.0 IELTS và 1530 SAT.

Cao Nhân sớm tham gia các hoạt động ngoại khóa để hoàn thiện hồ sơ du học

Bên cạnh điểm sáng học thuật, cậu học sinh còn gây chú ý với nhiều giải thưởng cấp trường, cấp thành phố về tranh biện, dự án khởi nghiệp trẻ, hay các huy chương trong một số giải đấu cầu lông cho học sinh. Tuy nhiên, theo Cao Nhân, yếu tố khiến em tâm đắc nhất trong bộ hồ sơ của mình là dự án "Protect our Planet" mà em giữ vai trò đồng sáng lập kiêm người thiết kế chính. Đây là dự án nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua việc xuất bản Cuốn sách ảnh "Protect our Planet" (tạm dịch: "Bảo vệ hành tinh của chúng ta") dành cho thiếu nhi và tổ chức dạy học ở các trường do Nhân và đồng đội cùng khởi chạy từ tháng 8 năm 2019 và kéo dài đến hiện tại. Sau nhiều nỗ lực của cả nhóm, cuốn sách do Nhân phụ trách thiết kế toàn bộ hình ảnh minh họa đã được xuất bản với số lượng 1000 cuốn và đem về những hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường cũng như lan truyền giá trị tích cực vượt ngoài mong đợi.



Những dấu ấn tuyệt vời mà Cao Nhân đạt được trong suốt hành trình dài xây dựng hồ sơ là kết quả của việc có nhận thức rõ ràng về điểm mạnh - điểm yếu của bản thân, nắm chắc trong tay mục tiêu mà mình hướng đến cũng như biết cách tận dụng khả năng để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Đây đều là những bài học, những kinh nghiệm quý báu mà Cao Nhân rút ra được thông qua các cuộc thi và những dự án mà em xây dựng. Trong bài luận cá nhân của mình gửi cho trường, cậu học sinh cũng chia sẻ về sự trưởng thành và những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của em. Nhân chia sẻ: "Để hoàn thành bài luận cá nhân, em đã phải cân nhắc rất lâu để tìm ra ý tưởng phù hợp sao cho vừa thể hiện đúng màu sắc cá nhân của em, vừa đủ ý để chứng minh cho hội đồng tuyển sinh thấy được bản thân em phù hợp với trường. Trong suốt hành trình đó, các thầy cô sửa luận tại American Study luôn đồng hành cùng em. Thầy cô không chỉ giúp em lựa chọn ý tưởng phù hợp, chỉ em cách khai thác câu chuyện cá nhân, liên kết các ý mà còn chỉnh sửa câu chữ, văn phong giúp em hoàn thiện bài một cách chỉn chu nhất".

Cao Nhân gây chú ý khi giành được nhiều giải thưởng ấn tượng

Ngoài University of California, Los Angeles, Nhân còn nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường Đại học top đầu khác như New York University (#25 NU), University of California, Santa Barbara (#32 NU) hay thậm chí là suất học bổng lên tới 4,5 tỉ đồng cho 4 năm học tại Fordham University (#72 NU).