Nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong: Tạm giữ hình sự 1 nghi phạm

Liên quan đến vụ nam sinh Đ.H.A.P (lớp 11, Trường THPT An Phúc, xã Hải Phong, H.Hải Hậu, Nam Định) bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, chiều 9.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, cho biết đã nhận được báo cáo của hiệu trưởng Trường THPT An Phúc (H.Hải Hậu) về sự việc này.

"Hiện phía nhà trường đang tích cực phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nam sinh, đồng thời động viên người thân của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra. Khi mọi việc được giải quyết, Sở GD-ĐT sẽ làm việc trực tiếp với nhà trường, yêu cầu chấn chỉnh đối với trường này", ông Cao Xuân Hùng nói.

Theo một nguồn tin khác từ Công an tỉnh Nam Định, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự N.P.C. (18 tuổi, học sinh lớp 12C6, Trường THPT An Phúc) để điều tra. Đồng thời triệu tập một số người có liên quan để củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ công an, sự vụ xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. N.P.C. nghi ngờ Đ.H.A.P. nói xấu mình trên mạng xã hội Facebook nên sáng 8.5, tại Trường THPT An Phúc, C. đã tát P.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, một người bạn đã điều khiển xe đạp điện chở C. về nhà.

Khi di chuyển đến xóm 4, xã Hải Phong (H.Hải Hậu), C. bị P. cùng 4 người khác đều là học sinh trường THPT An Phúc chặn lại. Nhóm của P. đã dùng tuýp sắt đánh C. Bị đánh, C. lấy trong ba lô ra 1 thanh kim loại tự chế dài khoảng 13 cm đầu được mài nhọn đâm nhiều nhát về phía nhóm của P.

Hậu quả, P. tử vong trên đường đi cấp cứu còn 1 người khác trong nhóm P. bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Vụ nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.