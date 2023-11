Nam sinh lớp 9 ở TP.HCM bị đấm đá liên tục vào đầu

Ngày 27.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 20 giây ghi lại cảnh một nam sinh bị một thiếu niên đánh đá liên tục vào đầu vào người. Nạn nhân bị đánh nằm dài ra đất, ôm mặt van xin.

Nam sinh lớp 9 ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM bị đánh CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 21.11, tại khu vực bờ kè P.12 (Q.Bình Thạnh). Nạn nhân trong vụ việc là em N.Q.L (học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn P.3, Q.Bình Thạnh), người đánh em N.Q.L được xác định là L.Đ.T.P (15 tuổi, từng học chung trường với L., hiện đã nghỉ học).

Ngày 27.11, Công an P.12 đã lập hồ sơ báo cáo vụ việc đến Công an Q.Bình Thạnh. Ngoài ra, công an cũng trao đổi với ban giám hiệu trường THCS nói trên.

Trình bày với Công an P.12, P. cho rằng L. trêu chọc bạn gái của mình nên P. chờ sẵn trước cổng trường, chở L. đến khu vực bờ kè rồi đánh L. Công an đã đưa P. đi kiểm tra chất kích thích, kết quả âm tính.

Hiện vụ nam sinh lớp 9 ở TP.HCM bị đánh đang được tiếp tục làm rõ.