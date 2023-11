Nam sinh tử vong vì mô tô lấn làn đấu đầu ô tô ở TP.HCM

Sáng 11.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa mô tô với ô tô làm một người tử vong tại chỗ, xảy ra trên địa bàn P.An Phú.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Đ. (19 tuổi, quê Bình Dương). Nạn nhân là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.Thủ Đức và sống tại một căn chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn làm nam sinh tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 10.11, anh Đ. điều khiển mô tô biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ đường Nguyễn Thị Định đi đường Đỗ Xuân Hợp.

Khi mô tô đi đến cầu Mương Kênh (P.An Phú) thì xảy ra va chạm trực diện với ô tô biển số TP.HCM do anh Võ Quốc T. (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cầm lái chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm anh Đ. văng qua khỏi đầu xe ô tô, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc mô tô bể nát; còn ô tô thì hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió vỡ vụn. Hai phương tiện nằm cách nhau khoảng 5 m, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Nhận tin báo, Công an P.An Phú phối hợp Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định mô tô chạy lấn làn, tông vào ô tô, gây tai nạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.