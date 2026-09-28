Nam sinh từng ‘leo núi’ Olympia có GPA 3.82/4.0 và 3 bài báo quốc tế về AI

Vượt qua giới hạn để đến với thế giới AI

Huy cho biết sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm chủ quán ăn nhỏ tại Đồng Đăng (Lạng Sơn). Hành trình học tập của Huy từ những năm tiểu học đã gắn liền với việc xa vòng tay bố mẹ để xuống thành phố ở nhờ nhà bác ruột.

Theo lời Huy, việc xa nhà giúp có được điều kiện học tập tốt hơn. Sự tự lập sớm đã nuôi dưỡng trong nam sinh ý chí bền bỉ, để rồi sau đó rực sáng với hàng loạt danh hiệu đáng tự hào như giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn toán, danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp T.Ư, và học bổng Vallet năm học 2022-2023.

Huy tại sân khấu Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 với giải nhất tuần ẢNH: NVCC

Với Huy, bước ngoặt lớn thời niên thiếu đến khi ghi danh vào chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 và xuất sắc giành giải nhì tháng, nhất tuần. Huy cho biết đây là bệ phóng tinh thần quan trọng, giúp rèn bản lĩnh vững vàng trước mọi áp lực.

Tiếp nối đà vươn lên ấy, bước ngoặt chuyên môn thực sự bắt đầu khi Huy trúng tuyển vào ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội. Giữa môi trường học tập danh tiếng nhưng đầy áp lực, Huy duy trì bảng điểm GPA đến năm cuối chạm mốc 3.82/4.0.

Nghiên cứu khoa học và bài toán thực tiễn từ “SUGAR”

Huy cho biết để đạt được thành quả đồng tác giả trong ba bài báo khoa học quốc tế được chấp nhận tại các hội nghị như ACL 2026 (Hội nghị thường niên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và EMNLP 2026 (Hội nghị về phương pháp thực nghiệm trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên), bản thân đã phải trải qua quá trình nỗ lực bền bỉ cùng nhóm nghiên cứu và sự đồng hành của các giảng viên quốc tế.

"Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự kiên trì tuyệt đối và việc tìm ra hướng đi đúng đắn từ niềm đam mê", Huy chia sẻ.

Trong số các công trình, nổi bật nhất là bài báo mang tên SUGAR (viết tắt của Spectral and Geometry-Aware Alignment for Matryoshka Representation Distillation - Tạm dịch: Phương pháp căn chỉnh nhận thức phổ và hình học để chưng cất biểu diễn Matryoshka).

“Để hiểu một cách đơn giản, các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn giống như những bộ não khổng lồ rất thông minh nhưng lại tiêu tốn cực kỳ nhiều tài nguyên máy móc và thời gian vận hành. Bài toán của nhóm mình là làm sao thu nhỏ trí tuệ đó lại nhưng vẫn giữ được chất lượng xử lý thông tin”, Huy chia sẻ.

Chân dung nam sinh người Nùng Phùng Gia Huy, chủ nhân bảng điểm GPA ấn tượng 3.82/4.0 và đồng tác giả 3 bài báo khoa học quốc tế về AI ẢNH: NVCC

Huy cho biết tính ứng dụng của công trình này vô cùng thiết thực trong thực tế, cho phép triển khai mượt mà từ các thiết bị di động nhỏ gọn cho đến các hệ thống máy chủ lớn trong các tác vụ tìm kiếm ngữ nghĩa (tìm kiếm thông tin dựa trên ý nghĩa sâu xa của câu chữ thay vì chỉ dò từng từ khóa đơn thuần), truy xuất thông tin và phân loại văn bản.

Để cân bằng giữa khối lượng công việc nghiên cứu khổng lồ và chương trình học nặng nhọc trên giảng đường, Huy cho biết luôn phải phân bổ thời gian nghiêm ngặt. Sự đồng hành của những người bạn cùng chí hướng trong học tập chính là chìa khóa giúp mỗi giờ lên lớp hay phòng thí nghiệm trở nên hiệu quả và tràn đầy hứng khởi.

Nói về tương lai, Huy cho biết dự định sẽ tiếp tục đào sâu chuyên môn, phát triển thêm các giải pháp công nghệ hữu ích cho thực tiễn. “Áp lực của một nhà nghiên cứu trẻ không nhỏ, nhưng chính sự thẳng thắn đối diện với thử thách lại là động lực để mình duy trì kỷ luật mỗi ngày”, Huy chia sẻ.

Huy cho biết dù đối mặt với áp lực nghiên cứu, nam sinh luôn giữ kỷ luật và tinh thần thép để theo đuổi đam mê ẢNH: NVCC

Tiến sĩ Ngô Văn Linh, giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, nhận xét: “Huy là một sinh viên năng động, có tinh thần học hỏi và khá chủ động trong quá trình phát triển bản thân. Trong học tập, em không chỉ tiếp thu kiến thức mà thường tự tìm hiểu thêm để hiểu rõ vấn đề, từ đó tìm cách vận dụng những gì đã học vào các bài toán và tình huống thực tế”.

Tiến sĩ Linh nói thêm sự tò mò và chủ động giúp Huy kiên trì theo đuổi các vấn đề khó, từ đó hình thành khả năng tự học, tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả và ý thức không ngừng trau dồi bản thân.