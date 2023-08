Nam sinh viên tử vong thương tâm dưới bánh xe container ở Dĩ An

Đến 18 giờ 30 ngày 3.8, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đã xử lý xong hiện trường, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container với xe máy làm một nam sinh viên tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nam sinh viên tử vong thương tâm ở TP.Dĩ An TRẦN DUY KHÁNH

Danh tính nạn nhân được xác định là em Xíu Cẩm Huy (19 tuổi, quê Khánh Hòa), đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Hôm nay, em Huy cùng nhóm bạn đi chơi, khi từ Đồng Nai về lại TP.HCM thì xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều ngày 3.8, em Huy chạy xe máy biển số 79C1-710... trên QL1 hướng từ cầu Đồng Nai mới đi TP.HCM. Khi xe máy đi tới đoạn giao giữa QL1 với đường tỉnh 743 (TP.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe container biển số 61H-042... đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm em Huy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân lọt dưới gầm xe container, còn chiếc xe máy kẹt ở bánh trước bên trái xe container, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm tuyến QL1 đoạn qua TP.Dĩ An bị ùn tắc nặng nề.

Chiếc xe máy của nạn nhân kẹt ở bánh trước bên trái của xe container TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hiện trường đã được xử lý, giao thông trở lại bình thường.