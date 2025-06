Nam sinh Việt đậu ĐH Monash từ hành trình nhiệt huyết và bước ngoặt năm lớp 10

Quốc Hùng rạng ngời nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 5 vừa qua

Tấm vé ngành Truyền thông & Media của ngôi trường xếp hạng 37 toàn cầu năm 2025 theo bảng xếp hạng QS World University Rankings giúp Hùng thỏa sức vẫy vùng với đam mê sáng tạo của bản thân. Không ngừng thử thách chính mình để tìm một con đường phù hợp, Hùng đã "gõ" đúng cánh cửa tương lai từ lần thực hiện bài tập về nhà.

Từ hành trình chuyển mình...

Mang trong mình nhiều đam mê và khát khao khi bước vào ISHCMC-AA, Quốc Hùng vẫn băn khoăn với một "bài toán lớn" của cuộc đời: Đâu là điều Hùng thực sự muốn theo đuổi? Cánh cửa nào sẽ thực sự mở lối cho con đường tương lai? Thay vì ngồi chờ những câu trả lời, chàng trai nhiệt thành dấn thân trên những hành trình đi tìm bản thân và đoạn đường phía trước.

"Em bắt đầu tham gia nhiều hơn các hoạt động tại trường như một cách bù lại cho những năm tháng mông lung trước đó. Hiphop, bóng chuyền, làm phim, tổ chức sự kiện, nghiên cứu học thuật, hỗ trợ phòng Marketing, mỗi trải nghiệm đều giúp em hiểu rõ và hoàn thiện bản thân, để tìm ra được những điều mình thực sự tâm huyết," Hùng bộc bạch.

Không những thế, Hùng còn thử sức trong chương trình Trợ lý học sinh tại trường - hoạt động cho phép học sinh trải nghiệm các công việc thực tế tại nhiều phòng ban và học hỏi từ các chuyên viên giàu kinh nghiệm. Qua đó, mỗi học sinh ISHCMC-AA được trang bị thêm nhiều kỹ năng, để mỗi bạn có thể tìm ra được con đường nghề nghiệp tương lai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quốc Hùng "lăn xả" trong mọi hoạt động tại trường và các công tác của một Trợ lý học sinh

... Đến bước ngoặt tìm ra đam mê

"Năm lớp 10, giáo viên yêu cầu học sinh làm một bộ phim tài liệu. Ban đầu, em chỉ coi đây là một bài tập vui vẻ thôi nhưng từ khi bắt tay vào làm, em nhận ra mình chưa bao giờ thích bài tập về nhà nào đến như vậy. Từ đó, em nhận ra mình muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông hay điện ảnh trong tương lai", Quốc Hùng hào hứng.

Nhờ đó, Hùng đã dần tìm ra được một phiên bản tốt hơn của bản thân - sống có đam mê và mục tiêu. Em trở thành một chàng trai "đa diện" đầy năng lượng, góp mặt trong nhiều hoạt động: trở thành đại sứ của trường, sáng lập câu lạc bộ đầu tiên trong nhà trường do học sinh dẫn dắt, thành viên Hội học sinh, nhà sáng tạo nội dung, người làm phim...

Tại ISHCMC-AA, Quốc Hùng luôn được tạo cơ hội khám phá bản thân trong mọi hoạt động

Không áp lực phải gò mình từ quá sớm, những hoạt động tại ISHCMC-AA dần khai mở con đường tương lai cho Hùng, để mỗi lần "thử nghiệm" một hoạt động mới, đoạn đường phía trước lại càng sáng rõ hơn.

"Người thầy tuyệt vời nhất của mỗi người chính là bản thân"

Quốc Hùng luôn tâm niệm rằng, không có ai truyền cảm hứng cho mình nhiều bằng chính bản thân mình. Chúng ta học cách đứng dậy từ vấp ngã và biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân. Hùng chia sẻ nhiều hơn: "Nếu không có sự ủng hộ, hỗ trợ từ những người xung quanh, em sẽ gặp khó khăn trên hành trình định nghĩa bản thân. Tuy nhiên, chính nghị lực tự thân mới là điều quan trọng để em có thể nắm bắt và tận dụng những cơ hội một cách hiệu quả".

Quốc Hùng tự tin hơn khi tìm thấy định hướng cho bản thân

Bằng tinh thần lạc quan, sẵn sàng dấn thân, Quốc Hùng đã chứng minh cho mọi người thấy, khi được ở trong một môi trường phù hợp, những học sinh có khởi đầu khác nhau cũng có thể đạt thành tích ấn tượng và phát huy thế mạnh. Nhìn lại hành trình tại ISHCMC-AA, Hùng mong muốn truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh tiếp theo của trường: "Hãy cứ luôn dốc hết sức mình, và luôn sẵn sàng cho những điều bất ngờ, để kết quả có ra sao đi nữa, bạn sẽ không hối tiếc".

Nói về Hùng, thầy Hiệu trưởng Nathan Swenson khen ngợi: "Em luôn lạc quan và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Khả năng tiếp thu ý kiến để giúp bản thân và cả những người xung quanh được tốt hơn, đã khiến em trở thành một người dẫn dắt và tạo ra thay đổi thực thụ."

Sáng tạo, hoài bão, nỗ lực, tinh thần tích cực là những từ thầy cô, bạn bè dùng để miêu tả Quốc Hùng. Những phẩm chất đó được chàng trai trẻ tiếp tục "gói ghém" trong hành trang tương lai, giúp em hiện thực hóa niềm đam mê với con đường sáng tạo và nghệ thuật. Chinh phục thử thách, chiến thắng bản thân chưa bao giờ là dễ dàng nhưng sự lạc quan cùng tinh thần "Anything is possible" - không gì là không thể, em đã chạm tới ước mơ du học, hứa hẹn những chân trời mới đang mở rộng ra trước mắt.