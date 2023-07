Vụ nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại: Nghi phạm khai 'muốn vào tù'

Chiều 19.7, Công an H.Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Công (33 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, H.Đông Anh) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Công là nghi phạm đã sát hại anh Đặng Đông D. (25 tuổi, trú H.Nho Quan, Ninh Bình; trú ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội; làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Be) vào đêm 16.7 để cướp tài sản.

Nghi phạm Lê Văn Công bị công an bắt giữ sau 30 giờ xảy ra vụ án

ĐÌNH HUY

Tại cơ quan công an, Công không ăn năn, hối hận, luôn quanh co khi cán bộ công an đặt câu hỏi về vụ án, đồng thời tỏ ra bản thân luôn bất ổn về tâm lý. Công khai "muốn vào tù" nên đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Tối 16.7, Công lang thang ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) rồi đi lòng vòng để bắt xe ôm. Tại đây, Công không đặt xe trên ứng dụng mà gọi xe ôm ngẫu nhiên trên đường, bởi nghi phạm đã xác định "gặp người bất chợt sẽ ra tay".

Khi được hỏi tại sao mục tiêu gây án là muốn vào tù mà lại vứt điện thoại, tài sản của nạn nhân, sau đó bỏ chạy để công an truy tìm, Công khai "cướp tài sản thì phải chạy như thế".



Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 17.7, Công an xã Kim Chung nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung).



Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có 4 vết thương. Nạn nhân tử vong trong tình trạng mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt, thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách, thận, động mạch chủ bụng. Nam nhân tử vong đêm 16.7.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Đông Anh đã phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Lê Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ xảy ra vụ án.