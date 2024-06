Nam thần F4 Thái Lan Win Metawin sánh vai cùng mỹ nhân Thái - Việt

Win Metawin và Phí Phương Anh NVCC

Tối 26.6, sự kiện của Prada diễn ra tại Malaysia trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều người nổi tiếng, báo chí đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, sự xuất hiện của mỹ nam Thái Lan Win Metawin nhận được nhiều sự quan tâm.

Là Đại sứ thương hiệu Prada, Win Metawin nổi bật cùng áo sơ mi trắng, quần tây cùng áo khoác dài. Anh chiếm cảm tình không chỉ với vẻ ngoài điển trai không góc chết mà còn luôn thân thiện và vui vẻ giao lưu với nhiều khách mời khác trong sự kiện.

Khoảnh khắc hai ngôi sao Thái - Việt tương tác tại sự kiện NVCC

Đặc biệt, những khoảnh khắc sao phim Vườn sao băng bản Thái Lan tương tác cùng Phí Phương Anh và Archita Siripinyanond gây sốt. Loạt ảnh, video xoay quanh Win Metawin sánh vai hai người đẹp được chia sẻ rầm rộ.

Phí Phương Anh gây ấn tượng tại sự kiện với mẫu váy lệch vai, khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai thon thả cùng đường cong gợi cảm. Cô là ca sĩ Việt duy nhất được mời dự sự kiện của Prada tổ chức tại Malaysia.

Bước ra từ cuộc thi The Face Vietnam 2016, Phí Phương Anh theo đuổi hình tượng fashionista với gu ăn mặc cá tính

Ở tuổi 27, Phí Phương Anh là gương mặt được nhiều nhãn hàng yêu thích. Cô thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện thời trang đình đám, nổi tiếng và luôn nhiều lần tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Phí Phương Anh bật mí sau chuyến công tác lần này, cô cùng ê kíp đang tất bật chuẩn bị để trở lại "đường đua" Vpop với một sản phẩm âm nhạc mới, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị.

Win Metawin vui vẻ bên Archita Siripinyanond

Trong khi đó, Archita Siripinyanond cũng khoe vóc dáng chuẩn như người mẫu tại sự kiện. Sinh năm 1994, Archita Siripinyanond là một beauty blogger nổi tiếng ở Thái Lan. Phong cách trang điểm và thời trang của cô có sức ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ đất nước Chùa Vàng.

Win Metawin (tên đầy đủ: Win Metawin Opas-iamkajorn) được biết đến qua các tác phẩm đề tài boylove 2gether: The Series là Still 2gether và 2gether: The Movie. Đặc biệt, anh còn nổi tiếng khi là một mẩu F4 trong sê ri Vườn sao băng bản Thái Lan (F4 Thailand: Boys Over Flowers).

Win Metawin đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám Thái Lan

Ngoài ra, Win Metawin còn xuất hiện trong những phim truyền hình Thầm ác để anh đừng yêu, Những ngày xưa thân ái, Trái tim không giả tạo (remake từ Người đẹp Gangnam của Hàn Quốc)… Anh đang chuẩn bị cho dự án Bộ bộ kinh tâm (Scarlet Heart) bản Thái Lan, chuyển thể từ tiểu thuyết Bộ bộ kinh tâm nổi tiếng của tác giả Đồng Hoa (Trung Quốc). Phim điện ảnh mà Win Metawin đóng là Hai khoảng trời song song (Under Parallel Skies) chuẩn bị công chiếu tại Việt Nam.