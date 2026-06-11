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'Nam thần' Minho (SHINee) trở lại Việt Nam, muốn ăn phở
Video Giải trí

'Nam thần' Minho (SHINee) trở lại Việt Nam, muốn ăn phở

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/06/2026 15:20 GMT+7

Trong lần trở lại Việt Nam, Minho (SHINee) bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nam ca sĩ cũng không giấu được sự háo hức khi nhắc đến món phở và cho biết anh rất mong có cơ hội thưởng thức hương vị đặc trưng của món ăn nổi tiếng này.

Minho (SHINee) tham gia chạy bộ ở Việt Nam

Sau hơn 10 năm, Minho (SHINee) có dịp tái ngộ khán giả Việt tại một sự kiện của LG Electronics Vietnam diễn ra ở TP.HCM. Dù thời tiết nắng nóng và không khí khá oi bức, đông đảo người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sớm để chờ gặp thần tượng. Tại sự kiện, nhiều fan được Minho mời đến tham quan không gian sống của anh. Nhiều người còn chuẩn bị điện thoại và máy ảnh chuyên nghiệp nhằm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thành viên SHINee.

'Nam thần' Minho (SHINee) trở lại Việt Nam, muốn ăn phở - Ảnh 1.

Minho (SHINee) hào hứng khi được nhận được món quà đặc biệt

Ảnh: M.H

Xuất hiện tại sự kiện, Minho nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài lịch lãm. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt vì đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ cho anh cũng như các thành viên SHINee suốt nhiều năm qua. Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi nhận được món quà đặc biệt là bức chân dung được thực hiện từ những sợi chỉ.

Chia sẻ với truyền thông, Minho cho biết anh vẫn duy trì thói quen thức dậy sớm và tập thể dục ngay cả khi đến Việt Nam. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng bày tỏ mong muốn được thưởng thức món phở trong thời gian công tác ở đây.

Sau phần giao lưu cùng truyền thông và khán giả, Minho thay trang phục năng động hơn để tham gia hoạt động chạy bộ. Dù đã bước sang tuổi 35, nam thần tượng vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng tích cực.

Năm 2008, Minho ra mắt với tư cách thành viên của SHINee cùng với Onew, Taemin, Jonghyun và Key. Trong giai đoạn 2009 - 2014, SHINee là một trong những nhóm nhạc nổi bật của "làn sóng" Hallyu khi liên tiếp tạo tiếng vang với loạt bản hit như Ring Ding Dong, Lucifer, Hello, Stand By Me, Sherlock, I'm Your Boy... Không chỉ thành công trong âm nhạc, Minho còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim ảnh nhờ diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng nhân vật. Những dự án nổi bật mà anh từng tham gia có thể kể đến như To The Beautiful You, New Normal, The Fabulous...

Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Minho còn được công chúng yêu mến bởi hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và nền tảng học vấn tốt. Nam ca sĩ sinh năm 1991 tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh thuộc khoa Nghệ thuật của Đại học Konkuk (Hàn Quốc). Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minho luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, tránh xa những ồn ào đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trước truyền thông.

'Nam thần' Minho (SHINee) trở lại Việt Nam, muốn ăn phở

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