'Nam thần' Nadech Kugimiya nhảy 'See tình', hé lộ sẵn sàng sang Việt Nam đóng phim

Nadech Kugimiya, Nina Nutthacha Jessica Padovan và Denise Jelilcha Kapaun (từ trái sang) giao lưu với khán giả Việt vào chiều 19.10 ẢNH: CJ HK

Nam diễn viên Nadech Kugimiya cùng hai bạn diễn trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 (Tee Yod 2) là Denise Jelilcha Kapaun và Nina Nutthacha Jessica Padovan được săn đón khi đến TP.HCM quảng bá bộ phim giữa lúc tác phẩm đang gây sốt tại rạp Việt.

Tài tử Thái Lan chia sẻ lý do tác phẩm được nhiều khán giả Việt yêu thích: "Tôi nghĩ đời sống xã hội và văn hóa của Thái Lan - Việt Nam (đều là hai nước cùng trong khu vực Đông Nam Á) sẽ có sự tương đồng, đặc biệt là vấn đề tâm linh, ma quỷ. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến cho bộ phim Tee Yod 2 chạm đến trái tim khán giả Việt hơn những bộ phim khác. Tôi rất tự hào khi một bộ phim Thái Lan được đón nhận tại Việt Nam như vậy".



Bộ ba diễn viên chính của Tee Yod 2 hào hứng chia sẻ về tác phẩm ẢNH: CJ HK

Nadech Kugimiya cùng hai đàn em cũng có những chia sẻ cởi mở về vai diễn trong phim, cảm ơn sự đón nhận của khán giả. Denise Jelilcha Kapaun chia sẻ rằng vai diễn trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng là cột mốc phát triển sự nghiệp cho bản thân mình.

Nữ diễn viên 17 tuổi bộc bạch: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đóng góp phần nhỏ trong thành công của Tee Yod. Đây là lần đầu tiên tôi chạm ngõ với điện ảnh. Có thể nói Tee Yod đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Sau bộ phim, tôi đã nhận được những cơ hội mới khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam vì đã yêu thương bộ phim".

Denise Jelilcha Kapaun thân thiện trong buổi gặp gỡ khán giả, truyền thông Việt Nam. Trong phim, nữ diễn viên 17 tuổi gây ấn tượng với vai Yad - người chị luôn yêu thương và bảo bọc các em, cô mang nét đẹp thanh tú cùng diễn xuất nhập tâm, tự nhiên ẢNH; CJ HK

Sao nhí Nina Nutthacha Jessica Padovan đảm nhận vai em út Yee trong phim, ghi điểm với lối diễn xuất thần, có nhiều phân cảnh rùng rợn đắt giá. Nữ diễn viên 10 tuổi được khán giả Việt yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương, hay cười và tự tin thể hiện tài năng hát, nhảy nổi trội trong buổi giao lưu ẢNH: CJ HK

Bên cạnh đó, cả ba diễn viên đều bày tỏ rằng họ sẵn sàng tham gia dự án phim hợp tác với Việt Nam nếu nhận được lời mời. Diễn viên nhí Nina cũng chia sẻ: "Em sẵn lòng để được đóng phim Việt vì em là một người thích thử thách bản thân nên em vẫn muốn thử sức ở phim kinh dị nếu có cơ hội này". Còn Denise Jelilcha Kapaun nói cô muốn thử sức với thể loại hành động trong khi Nadech Kugimiya chia sẻ anh muốn đóng phim hài, tình cảm lãng mạn.



Ngôi sao sinh năm 1991 trả lời câu hỏi về việc nếu nhận được lời mời sang Việt Nam đóng phim: "Tôi sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, vì tôi vừa đóng phim ma rồi nên tôi muốn đóng phim hài, tình cảm lãng mạn… Bản thân tôi là người thích phim hài, những bộ phim đem lại nhiều tiếng cười cho người xem, không cần quá nhiều nội dung triết lý gì, càng buồn cười, càng khùng càng điên thì càng thích ạ. Nếu tôi nhận được lời mời đóng những bộ phim hài thì sẽ hào hứng hơn những dòng phim khác".

Nadech Kugimiya chia sẻ anh sẵn sàng sang Việt Nam đóng phim nếu có lời mời phù hợp ẢNH: CJ HK

Tài tử 33 tuổi cùng hai em gái khiến khán giả thích thú khi nhảy See tình ẢNH: CJ HK

Trong buổi giao lưu, bộ ba diễn viên Tee Yod 2 thích thú khi được hỏi rằng có thường xuyên theo dõi các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc tại Việt Nam không. Cả ba đều hào hứng chia sẻ rất yêu thích bài hát See tình của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Trong một phút ngẫu hứng, họ đã cùng nhau nhảy vũ điệu See Tình do chính khán giả hòa giọng hát.

Ngoài ra, Nadech Kugimiya còn trổ tài hát nhạc phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 để gửi tặng khán giả nhân dịp 20.10 sắp đến. Điều này đã tạo nên sự giao lưu gần gũi giữa các diễn viên và người hâm mộ Việt.

Nadech Kugimiya cùng bạn diễn đội nón lá, thân thiện tương tác, ký tặng người hâm mộ ẢNH: CJ HK

Sự xuất hiện của dàn sao Thái Lan đóng chính Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 tại TP.HCM giúp tác phẩm kinh dị này được nhiều khán giả quan tâm. Phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18.10 nhưng trước đó, tác phẩm đã thu về 52 tỉ đồng doanh thu từ những suất chiếu sớm. Con số này đưa Tee Yod 2 vượt mặt phần 1 để trở thành phim kinh dị Thái Lan có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, phim ghi nhận con số 62 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).