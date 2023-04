Nam thần tượng bị buộc tội quấy rối tình dục và cưỡng hiếp

Mới đây, Allkpop đưa tin một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nam gồm sáu thành viên đã bị đưa ra xét xử với tội danh cưỡng bức và cưỡng hiếp một thành viên cùng nhóm từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc ra mắt. Vụ việc cho thấy điểm mù trong hệ thống đào tạo thần tượng và khiến cho dư luận hoang mang, lo ngại liệu các thực tập sinh và thần tượng của họ có được công ty chủ quản bảo vệ đúng cách.



Theo đó, trong một phiên tòa tại Tòa án quận trung tâm Seoul, bên công tố đã đưa ra phán quyết đối với cựu thành viên thần tượng, tạm gọi là A, bị kết án 3 năm tù giam, buộc phải hoàn thành chương trình điều trị giáo dục giới tính và bị hạn chế việc làm trong 5 năm.

Theo báo cáo của tờ Seoul Newspaper, bị cáo A đã lạm dụng tình dục nạn nhân ít nhất ba lần từ năm 2017 đến 2021 trong ký túc xá và phòng tập. Báo cáo chỉ ra rằng nam thần tượng A đã thừa nhận hầu hết các cáo buộc và bày tỏ sự hối hận. Tuy nhiên, khi được hỏi về các cáo buộc, nam thần tượng nói rằng mình không nhớ rõ một số hành vi xâm hại vì lúc đó quá say. Câu trả lời của thủ phạm đã khiến cho vô số cư dân mạng tức giận và ném đá đồng thời cũng hy vọng nạn nhân đã ổn định tinh thần: “Trời đất ơi! Con quái vật này cần hơn 3 năm tù. Nạn nhân thật tội nghiệp”, “Điều này thật kinh khủng, tôi hy vọng nạn nhân không sao. Tôi cầu nguyện nạn nhân sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết để vượt qua điều này”...

Trước đó, vào năm 2021, nạn nhân đã báo cáo việc lạm dụng với Sở cảnh sát Gangnam ở Seoul và A bị truy tố vì tội hành hung và cưỡng hiếp vào tháng 1.2022. Sau vụ việc, A đã rời nhóm vì lý do cá nhân và cơ quan này cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ đưa ra tuyên bố sau.

Việc không công khai danh tính khiến dư luận đồn đoán và gây ảnh hưởng đến các nhóm nhạc khác. Only One Of - một nhóm nhạc ra mắt năm 2019 trực thuộc 8D Creative cũng đã bị cuốn vào “trò chơi giải đố" này khi dân mạng tìm ra được vài điều trùng khớp. Điều này đã làm ảnh hưởng đến nhóm buộc công ty quản lý phải lên tiếng phủ nhận cũng như tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý để chống lại những tin đồn thất thiệt liên quan.

Từ khi còn nhỏ, các thực tập sinh trong ngành giải trí đều phải dành thời gian dài trong trại huấn luyện hoặc phòng tập, khiến họ dễ bị bạo lực và bị lạm dụng tình dục trong công ty hoặc trong nhóm. Luật sư Heo Joong Hyeok - người đã xử lý nhiều vụ kiện liên quan đến ngành công nghiệp giải trí, giải thích rằng hợp đồng với các thực tập sinh và thần tượng chưa đủ tuổi vị thành niên không thể được đánh giá chỉ bằng Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động. Ngoài ra, một công ty không thể được coi là một tổ chức giáo dục hay đào tạo việc làm nên không có nhiệm vụ ngăn chặn hoặc bảo vệ nạn nhân chống lại tội phạm tình dục. Luật sư Park Joo Hee cho biết thêm vì danh tiếng và tình trạng hợp đồng, nạn nhân thường khó tố cáo cũng như những người nổi tiếng đầy tham vọng do dự khi lên tiếng bởi sợ những tác động tiêu cực trong ngành. Còn đối với những người trẻ tuổi hoặc không có tiếng nói trong xã hội vô cùng sợ sẽ xảy ra xung đột với công ty.



Mặc dù, đây là một vấn đề nghiêm trọng và khiến dư luận chú ý nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Theo Hanteo, trên thực tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu thực tế về ngành văn hóa nghệ thuật đại chúng hai năm một lần, nhưng phải đến cuộc khảo sát thứ tư vào năm 2021 mới có một cuộc điều tra liên quan đến tội phạm tình dục và bạo lực bằng vũ lực trong ngành công nghiệp này.