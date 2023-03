Nam thanh niên 'gài' ma túy vu khống cô gái vì tư thù cá nhân

Ngày 29.3, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng), Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, quê Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "vu khống".

5 bị can tại cơ quan điều tra THANH TUYỀN

Liên quan đến vụ án này, 3 người khác gồm: Trần Trọng Nghĩa (quê Bình Định), Trần Kim Thành, Nguyễn Ngọc Trọng (cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng bị khởi tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy".



Trước đó, sáng 3.2, Công an P.17 (Q.Gò Vấp) nhận cuộc gọi của người đàn ông lạ, tố giác có một cô gái đang dừng xe trên đường Lê Đức Thọ có giấu ma túy. Khi đến nơi, thấy P.A (20 tuổi) đứng bên lề đường có đặc điểm như tố giác, công an kiểm tra hành chính, phát hiện ma túy đá trong 2 túi bánh tráng trộn, trong cốp xe, ví treo chìa khóa xe. Sau đó, công an khám xét nhà cô này tại Q.12, thu giữ trên lỗ thông gió nhà vệ sinh tại tầng trệt một gói ma túy tương tự.

P.A khai với công an rằng mình bị oan, chưa từng biết đến số ma túy trên.

P.A mua bán chó, mèo cảnh trên các trang mạng xã hội. Khoảng 8 giờ 30 ngày 3.2, có khách hàng sử dụng tài khoản Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" liên hệ với P.A đặt mua chó cảnh và yêu cầu giao đến địa chỉ 530 Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) vào lúc 9 giờ 30. Đồng thời, người này nhờ P.A khi đi giao đồ, ghé qua chân cầu Trường Đai (thuộc Q.12) nhận giúp 2 bịch bánh tráng trộn.

Bị can Thêm THANH TUYỀN

P.A đã làm theo "vị khách", nhưng khi mang chó và bánh tráng trộn đến điểm hẹn giao cho khách hàng thì không gọi được khách. Khi P.A đang loay hoay thì công an đến kiểm tra, phát hiện ma túy như nói trên.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định P.A không liên quan đến số ma túy trên, khả năng bị người khác vu khống nên đã ra quyết định trả tự do cho P.A.

Lập chuyên án điều tra

Đánh giá tính chất vụ án nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung điều tra, bắt giữ Thêm, Khánh và 3 người (Nghĩa, Thành, Trọng nêu ở trên) cung cấp ma túy.

Bị can Đỗ Xuân Khánh THANH TUYỀN

Tại CQĐT, Thêm thừa nhận đã cài bẫy, hãm hại P.A do giữa hai người có mâu thuẫn cá nhân trong thời gian mua bán chó, mèo cảnh. Thêm rủ Khánh thực hiện "kế hoạch", lập tài khoản Facebook giả liên hệ mua chó của P.A, và nhờ giao đến tận nhà.

Sau đó, Thêm và Khánh đi mua ma túy, chia nhỏ, lén giấu trong ô thông gió, cốp xe, ví đeo chìa khóa của P.A. Ngoài ra, nhóm này cũng lên "kế hoạch" bỏ ma túy vào hai bịch bánh tráng trộn nhờ P.A lấy giúp, rồi ngay sau đó báo công an đến kiểm tra P.A.

Công an TP.HCM xác định, hành vi "gài" ma túy vào chỗ ở và xe mô tô để báo công an bắt giữ P.A nhằm trả thù cá nhân của Thêm và Khánh nhằm là động cơ đê hèn.