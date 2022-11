Nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm ở TP.Thủ Đức: Mâu thuẫn sau khi ăn nhậu

Ngày 18.11, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức điều tra, làm rõ vụ án mạng nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm ở TP.Thủ Đức, xảy ra ngày 17.11.

Theo cơ quan công an, nghi can gây án được xác định tên là Q.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hơn 23 giờ khuya 17.11, một thanh niên đang chạy xe máy trên đường số 6, KP.3, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức thì bất ngờ gục xuống, tử vong. Người dân báo cơ quan công an, sau đó lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định, chiều 17.11 nhóm khoảng 6 thanh niên (quê ở Quảng Bình và quê ở Nghệ An) tổ chức nhậu tại phòng trọ ở hẻm 131 đường số 6, P.Linh Xuân. Đến tối, nhóm này kéo nhau qua TP Dĩ An, Bình Dương hát karaoke, sau đó xảy ra xích mích.





Đến hơn 23 giờ cùng ngày, cả nhóm tính tiền ra về thì xảy ra xô xát trước quán karaoke nhưng được can ngăn nên quay về phòng trọ.

Khi vừa tới phòng trọ trong hẻm đường số 6 thì bất ngờ thanh niên quê Nghệ An chạy vào phòng lấy dao ra đâm hai thanh niên là P.V.H và P.T.D (cùng 26 tuổi, quê ở Quảng Bình).

Anh P.V.H lấy xe máy chạy ra tới đường số 6 thì gục xuống tử vong, cách nơi bị đâm hơn 200m. Còn P.T.D được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm nói trên.