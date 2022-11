Quảng Nam: Tạm giữ nghi phạm chặn đường dùng rựa chém người phụ nữ dã man

Tối 8.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Long (29 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Giang, H.Bắc Trà My) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 15 giờ 40 cùng ngày (8.11), trong lúc đi về nhà gần nhà mình, Nguyễn Văn Long phát hiện bà N.T.N.Th (64 tuổi, ở cùng địa phương) đang đi xe máy chạy về gần nhà.

Thấy vậy, Long chạy vào nhà lấy cây rựa rồi chặn đường chém nhiều nhát vào đầu bà Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân địa phương phát hiện đã đưa bà Th. xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Bắc Trà My đã cử lực lượng đến hiện trường vây bắt nghi phạm. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người chứng kiến để điều tra, làm rõ vụ việc.





Trong khi đó, một lãnh đạo Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết trong chiều tối nay 8.11, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Th. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên đầu.

“Bệnh nhân bị chém 5 nhát trên đầu, trong đó có 2 vết thương thấu vô trong sọ não nên bị xuất huyết nội sọ rất nặng và bị hôn mê sâu. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phẫu thuật để cứu chữa và đang trong tình trạng nguy kịch”, vị này nói.

Theo một nguồn tin Thanh Niên có được, Long có biểu hiện tâm thần. Gia đình Long và bà Th. sống gần nhau. Lúc trước hai bên có xích mích, gần đây Long thường xuyên hăm dọa gia đình bà Th. Chiều nay, do vô tình gặp nên Long đã lấy rựa chặn đường chém bà Th. nhiều nhát.

Hiện vụ việc chặn đường chém người dã man đang được Công an H.Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.