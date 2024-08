Nam Thư: 'Chuyện này chắc chắn chưa thể kết thúc ở đây được!'

Chiều 5.8, công ty Nam Thư Entertainment cùng diễn viên Nam Thư tổ chức buổi chia sẻ công khai về thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cô trong suốt quãng thời gian qua. Trong buổi gặp gỡ, Nam Thư phủ nhận thông tin là người thứ ba, xen vào mối quan hệ tình cảm của tài khoản “Zyy Doo”. Nữ diễn viên cho biết bản thân không liên quan đến 2 tài khoản giống Zalo có tên “Eres El Amor De Mi Vi” và “Notsalglam”, đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy chủ nhân tài khoản này đã từng chủ động nhắn tin cho bạn bè của nữ diễn viên để chào bán hình ảnh nhạy cảm của Nam Thư và một số nghệ sĩ.

"3 năm nay, tôi thường xuyên tới homestay của anh Luân để lưu trú cùng với người yêu, cùng với gia đình, cùng với bạn bè, cùng với công ty, cùng với học trò, cùng với đồng nghiệp. Và tôi khẳng định tới hiện tại tôi với ông Luân không có mối quan hệ trên mức tình cảm yêu đương. chúng tôi chỉ là bạn bè" - Nam Thư nói trong họp báo. Anh Thư

Theo Nam Thư, vụ việc vừa qua ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô lẫn công ty. Cụ thể, các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, các buổi ghi hình gameshow đã bị hủy; các dự án truyền hình, diễn xuất cũng đã bị cắt. Tổng giá trị thiệt hại từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo bị cắt, hủy đã lên đến hàng tỉ đồng. Nữ diễn viên cho biết nặng nề nhất là danh dự và uy tín…

Tại buổi gặp gỡ, phía Nam Thư Entertainment công bố ủy quyền luật sư tiến hành tố cáo những hành vi vi phạm của tài khoản “Zyy Doo" cũng như các cá nhân, đơn vị khác có liên quan. Cô nộp đơn lên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng (nơi ở của tài khoản “Zyy Doo"). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đang tiếp nhận xử lý.