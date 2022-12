Nam Thư phản ứng 'gắt', đuổi người chơi vì gian lận trong gameshow

Tập 1Úm ba la ra chữ gì lên sóng với màn tranh tài giữa Lâm Chấn Huy, Nguyễn Đình Vũ với TikToker Thầy Beo U40 và Đức Anh. Đảm nhận vai trò dẫn dắt trong chương trình là Nam Thư và Trần Anh Huy.

Ở vòng thi đầu tiên, Thầy Beo "trúng tủ" khi lựa chọn chủ đề “nhan sắc Việt", giúp giành được 180 điểm khiến đối thủ hoang mang. Trong khi đó, Nguyễn Đình Vũ cũng dễ dàng vượt qua câu hỏi: “Biểu tượng trên Facebook có ý nghĩa là xa mặt nhưng không cách lòng". Ngoài đưa ra đáp án đúng, anh còn hài hước thừa nhận: “Tôi vẫn thường mua like trên Facebook khi úp lên ít like quá. Mà mua like nhiều quá thì người ta nói giả, mua thả tim thì người ta nói mình xạo nên chỉ còn biểu cảm thương thương mà thôi”.

Tuy nhiên ở phần thi của Lâm Chấn Huy, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ nhận thấy đồng đội chưa có câu trả lời nên liền giở trò gian lận. Cụ thể, anh “nói nhăng nói cuội” khiến 2 MC mất tập trung, nhằm giúp Lâm Chấn Huy có thời gian suy nghĩ. Thấy vậy, Nam Thư phải yêu cầu người chơi về vị trí cũ: “Vũ đi về… Đừng có bày cái màn câu giờ đó. Đi về, em đừng câu giờ”. Màn phản ứng cực gắt của nữ MC đã khiến Nguyễn Đình Vũ lo sợ, lập tức quay trở về chỗ của mình.





Dù bị MC nhắc nhở nhưng khi bước sang vòng 2, vì lỡ bấm chuông giành quyền trả lời nhưng chưa biết đáp án nên Nguyễn Đình Vũ tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian. Không hài lòng với điều này, Nam Thư tiếp tục phản ứng. Thấy vậy, nam ca sĩ phân trần: “Không có câu giờ nha. Cuộc đời Nguyễn Đình Vũ trước giờ không biết câu giờ là gì. Nhấn cái nào là suy nghĩ và trả lời cái đó liền”.

Ở một diễn biến khác, vì Nguyễn Đình Vũ liên tục bấm chuông giành quyền trả lời chậm hơn đối thủ nên Nam Thư cho rằng người chơi quá điệu đà. Nghe vậy, nam ca sĩ liền lên tiếng giải thích: “Mọi người biết sao mà Vũ để tay cao như vậy không, vì Vũ sợ móp cái hột xoàn đó. Một viên hột xoàn 5,4 ly vừa được mua đeo lấp lánh trên tay của Nguyễn Đình Vũ” khiến cả trường quay được phen cười không ngớt.

Kết thúc 2 phần thi, đội của TikToker Thầy Beo U40 và Đức Anh liên tục giành chiến thắng với số tiền thưởng 50 triệu đồng. Trong khi đó, đội của ca sĩ Nguyễn Đình Vũ và ca sĩ Lâm Chấn Huy thua cuộc, đành ra về tay trắng.