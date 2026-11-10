Nam Việt Hưng kết nối thương hiệu, đưa giải pháp năng lượng xanh đến gia đình Việt

Ông Nguyễn Xuân Quy - Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam - chia sẻ các giải pháp năng lượng xanh cho mọi gia đình tại sự kiện

Ba thương hiệu hoàn thiện hệ sinh thái điện mặt trời

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ là giải pháp được nhiều gia đình quan tâm. Hệ thống cho phép tận dụng điện sản xuất vào ban ngày, lưu trữ phần năng lượng dư thừa để sử dụng buổi tối hoặc khi điện lưới gián đoạn, tùy cấu hình lắp đặt.

Tại sự kiện, Nam Việt Hưng giới thiệu giải pháp tích hợp gồm tấm pin năng lượng mặt trời IREX, biến tần hybrid AOHAI và pin lưu trữ ECOSOLEX. Mỗi thương hiệu đảm nhiệm một mắt xích trong chuỗi sản xuất, chuyển đổi, quản lý và lưu trữ điện năng.

Ở khâu chuyển đổi, AOHAI giới thiệu dòng biến tần hybrid dành cho hộ gia đình, tích hợp công nghệ chuyển mạch UPS trong khoảng 4 mili giây, hỗ trợ duy trì nguồn điện cho thiết bị ưu tiên khi điện lưới gián đoạn. Thiết bị có hiệu suất tối đa 97,6%, hai bộ theo dõi điểm công suất cực đại MPPT và khả năng ghép song song tối đa chín máy. Người dùng có thể theo dõi hoạt động hệ thống qua ứng dụng HaiPower.

Khách hàng, đối tác tham quan và trải nghiệm các giải pháp năng lượng của AOHAI, ECOSOLEX và IREX

Trong khi đó, ECOSOLEX - thương hiệu thuộc Topband, mang đến dòng pin lưu trữ dung lượng 16,1 kWh, sử dụng công nghệ lithium sắt phosphate (LiFePO4). Sản phẩm có hai phiên bản Opti L16 và Opti L16i, tương ứng tiêu chuẩn bảo vệ IP65 và IP20, phù hợp với các điều kiện lắp đặt khác nhau.

Theo nhà sản xuất, pin có tuổi thọ thiết kế hơn 8.000 chu kỳ sạc xả, độ sâu xả đến 96% và khả năng mở rộng tối đa 32 khối pin. Sản phẩm tích hợp hệ thống giám sát từ xa, giải pháp chữa cháy dạng aerosol và được công bố bảo hành 10 năm theo điều kiện áp dụng.

Hoàn thiện hệ sinh thái là các tấm pin quang điện IREX, sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền tự động hóa. Thuộc SolarBK Group, doanh nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng sạch, IREX cung cấp sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như IEC 61215, IEC 61730 và UL.

Đáng chú ý, Nam Việt Hưng phối hợp cùng Shinhan Finance giới thiệu các giải pháp tài chính, tạo thêm lựa chọn cho những gia đình có nhu cầu đầu tư nhưng cần cân đối nguồn vốn.

Ký kết hợp tác, mở rộng cơ hội đưa năng lượng xanh đến cộng đồng

Tại sự kiện, Nam Việt Hưng ký kết hợp tác chiến lược với IREX, nhà phân phối tấm pin năng lượng mặt trời, đồng thời cũng ký kết với các đối tác trong lĩnh vực phân phối và lắp đặt điện mặt trời, gồm Inesolar, Tâm Phúc Cường, Prosolar, Blue Sky và An Minh Thành. Các thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái giải pháp điện mặt trời, tăng cường kết nối đối tác, góp phần đưa các sản phẩm năng lượng sạch đến gần hơn với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Nam Việt Hưng và IREX

Tiếp nối sự kiện, từ ngày 7 đến 15.11, NVH tham gia Tuần lễ Mua sắm và Ẩm thực phường Linh Xuân năm 2026 trên đường Đào Trinh Nhất, TP.HCM. Doanh nghiệp trưng bày hệ thống mẫu gồm biến tần AOHAI, pin lưu trữ ECOSOLEX và tấm pin IREX, giúp người dân tìm hiểu nguyên lý hoạt động của giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ, đồng thời được tư vấn phương án lắp đặt phù hợp.