Nạn đói rình rập từ ô nhiễm vi nhựa

Các nhà nghiên cứu đã kết hợp hơn 3.000 quan sát về tác động của vi nhựa đối với thực vật dựa trên 157 phân tích trước đây, qua đó ước tính 4 - 14% sản lượng các loại cây lương thực chính trên toàn thế giới mất mùa do tác động từ vi nhựa, The Guardian đưa tin ngày 10.3

Vi nhựa, những hạt nhựa có kích thước siêu nhỏ, bị phân hủy từ lượng lớn chất thải đổ ra môi trường. Chúng cản trở thực vật quang hợp theo nhiều cách, bao gồm gây ảnh hưởng tiêu cực cho đất trồng hoặc mang theo những hóa chất độc hại.

Những cây ngô bị héo úa tại Zimbabwe ẢNH: REUTERS

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, khi vi nhựa được thực vật hấp thụ, chúng có thể chặn các tế bào dinh dưỡng và nước, tạo ra các phân tử không ổn định gây hại cho tế bào và giải phóng các hóa chất độc hại, có thể làm giảm mức độ sắc tố quang hợp diệp lục.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo khủng hoảng nhựa thải ra môi trường tràn lan hiện nay có nguy cơ đe dọa sản lượng lương thực. Theo The Guardian, khoảng 700 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm 2022. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng ô nhiễm vi nhựa có thể làm tăng thêm 400 triệu người có nguy cơ chịu nạn đói trong hai 20 năm tới, cho rằng đây là "kịch bản đáng báo động" đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Chúng ta nuốt phải bao nhiêu vi nhựa mỗi ngày?

Tình trạng mất mùa hàng năm do vi nhựa có thể ở quy mô tương tự như tình trạng mất mùa do khủng hoảng khí hậu trong những thập kỷ gần đây. Trong khi đó, thế giới đang phải đối mặt với thách thức sản xuất đủ lương thực bền vững, khi dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 10 tỉ người vào năm 2058.

Một số nghiên cứu chỉ ra vi nhựa đã xâm nhập vào nhiều tế bào và cơ quan cơ thể con người, được tìm thấy trong máu, não, sữa mẹ, nhau thai và tủy xương. Hiện vẫn chưa xác định rõ tác động của vi nhựa đến sức khỏe, song chúng được cho là liên quan tình trạng đột quỵ và đau tim.