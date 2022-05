Nạn nhân thứ tư vụ nghi ngộ độc khí CO trong phòng trọ ở TP.Thủ Đức đã tử vong

Chiều 19.5, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, chị L.T.K.L (21 tuổi, quê Bình Thuận), nạn nhân thứ 4 trong vụ "gia đình có ba người tử vong, một người nguy kịch tại phòng trọ" đã qua đời lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện người thân chị L. đang làm các thủ tục để đưa thi thể về quê lo hậu sự.

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sáng 18.5, bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ làm các xét nghiệm thì phát hiện tổn thương, phù não lan tỏa, tổn thương gan rất nặng, tổn thương thận và suy thận cấp… chẩn đoán chung là hôn mê do thiếu oxy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng.

Sau thời gian được bệnh viện điều trị, cấp cứu hồi sức, cho chị L. thở máy thở phù hợp và điều trị các tổn thương thì tối 18.5, sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn định tuy nhiên tiên lượng rất xấu. Đến chiều 19.5, bệnh nhân L. đã tử vong.

Chiều 19.5, ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư P. Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết ngay khi phát hiện 4 người trong cùng gia đình (3 người tử vong, 1 người nguy kịch) được phát hiện, địa phương này đã kêu gọi, quyên góp chung tay chia sẻ, hỗ trợ gia đình gặp nạn. Chiều tối 18 và sáng 19.5, Ủy ban mặt trận tổ quốc TP.Thủ Đức và P.Hiệp Bình Phước đã thăm hỏi và trao tận tay 60 triệu đồng đến người thân gia đình gặp nạn. Theo ông Tân, gia đình ông L.V.K thuộc diện khó khăn, cả nhà từ TP.Phan Thiết vào TP.HCM kiếm sống bằng nghề buôn bán cá hấp. Cả nhà ông K. (2 vợ chồng, 2 người con) thuê trọ tại đường số 6, KP.6, P.Hiệp Bình Phước nhiều năm qua.

Chiều 19.5, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ gia đình nạn nhân tử vong trong phòng trọ. Trước đó, tối 18.5, công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, thi thể anh L.V.K, vợ và con trai đã được công an bàn giao cho gia đình đem về TP.Phan Thiết (Bình Thuận) để lo hậu sự.