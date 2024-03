Nàng á hậu xinh đẹp, giỏi giang

Sinh ra và lớn lên ở Nga, năm 15 tuổi Hồng Đăng được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga. Sau chuyến đi Hồng Đăng đã nhận thức được sâu sắc hơn về tình yêu quê hương và hướng về nguồn cội. Năm 17 tuổi, Hồng Đăng sang Mỹ du học tại Trường ĐH Bang Pennsylvania, chuyên ngành phân tích rủi ro tài chính và bất động sản.



Á hậu Hồng Đăng luôn muốn nâng cao nhận thức của người trẻ về việc bảo vệ sức khỏe tinh thần NVCC

Khi còn là sinh viên của Trường ĐH Bang Pennsylvania, Hồng Đăng đã có những thành tích học tập nổi bật và tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào. Năm 2013, Hồng Đăng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường ĐH Bang Pennsylvania. Năm 2016, Hồng Đăng làm chủ tịch của Hiệp hội Bất động sản và Net Impact - tổ chức phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội với gần 200 thành viên...

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023, Trịnh Thị Hồng Đăng sở hữu nét đẹp đậm chất Á đông

Ngoài ra, Hồng Đăng còn được nhận học bổng lãnh đạo sinh viên (Student leader scholarship) vào năm 2015. Năm 2016, Hồng Đăng đạt giải thưởng "Vì những đóng góp cho phát triển bền vững" (Student sustainability award of smeal college of business); Giải "Chủ tịch xuất sắc nhất" của các Hội Sinh viên (Best president award of smeal college of business).

“Mình nghĩ rằng phụ nữ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thường gặp rào cản về sự tự tin. Những nghiên cứu cho thấy nữ giới sẽ thường nghi hoặc về năng lực của mình trong công việc, e ngại đề cử bản thân vào những vị trí chủ chốt hơn so với nam giới. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể giúp nữ giới tự tin để tiếp nhận vị trí lãnh đạo trong các tổ chức hơn. Theo mình quan sát thì sự cân bằng giới trong các tổ chức rất có ích để tạo ra môi trường làm việc phát triển”, Hồng Đăng chia sẻ.

Hồng Đăng đã quyết tâm không sử dụng những cái tên “Tây”, nickname (tên phụ) được sử dụng trong hơn 20 năm ở Nga là Sveta và khi du học tại Mỹ cô lấy tên là Icy. Từ năm 2020, cô gái này bắt đầu sử dụng cái tên Đăng để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Với Hồng Đăng đó là một sự cam kết: “Chấp nhận bản thân, nguồn gốc, quá khứ và sẽ viết lên một tương lai mới với cái tên này”.

Năm 2023, Hồng Đăng sáng lập chuỗi workshop về sức khỏe tinh thần mang tên “Lắng”. Đầu năm 2024, Hồng Đăng trở thành đại sứ chương trình Chạy vì giáo dục thuộc dự án Teach for Vietnam…