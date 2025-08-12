Nâng cao hiệu quả lãnh đạo để tăng tốc đầu tư dự án truyền tải điện

Đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nói riêng gặp nhiều khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng. Trước tình hình đó, Đảng ủy EVNNPT đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU về tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ các dự án truyền tải điện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng, trình bày tham luận tại đại hội ẢNH: EVNNPT

Đặc biệt, khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải khẩn trương triển khai tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết số 238-NQ/ĐU yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung tối đa nguồn lực. Ngay sau đó, Đảng ủy EVNNPT đã vào cuộc mạnh mẽ, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trực tiếp bám sát công trường, nắm chắc từng công đoạn triển khai.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, EVNNPT đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Lưới điện truyền tải được vận hành an toàn, ổn định, sản lượng truyền tải tăng dần theo từng năm, các sự cố được xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cấp điện.

Đáng chú ý, trong công tác đầu tư xây dựng, từ năm 2020 đến hết tháng 6.2025, tổng công ty đã khởi công 175 công trình, đóng điện 201 công trình, với tổng giá trị đầu tư thực hiện đạt trên 112.460 tỉ đồng. Nhiều dự án quan trọng nhằm giải tỏa công suất nguồn điện, nhập khẩu điện và nâng cao năng lực lưới điện đã được hoàn thành vượt tiến độ.

Đặc biệt, việc đưa vào vận hành thành công các công trình thuộc tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, năng lực tổ chức thực hiện của tổng công ty.

Không dừng lại ở đó, EVNNPT tiếp tục triển khai các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy tập đoàn, trong đó có Nghị quyết số 282-NQ/ĐU yêu cầu hoàn thành 21 dự án trọng điểm trong năm 2025, với 12 công trình do tổng công ty làm chủ đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy EVN, trong thời gian qua, EVNNPT đã hoàn thành nhiều dự án truyền tải trọng điểm, điển hình nhất là Dự án đường dây 500 kV mạch 3 ẢNH: EVNNPT

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, các công trình trọng điểm như các đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ, đường dây 500 kV Nhơn Trạch 4 - Nhà Bè, các trạm biến áp 220 kV Bá Thiện, Vũ Thư, Nghĩa Lộ... đã được hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.

Đặc biệt, Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên được đóng điện đúng kế hoạch và được lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV, thể hiện ý nghĩa chính trị và tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn tới, EVNNPT dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, khối lượng đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là rất lớn. Nhiều dự án được giao với thời gian rất gấp rút, trong khi giá nguyên vật liệu tăng cao, công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều điểm nghẽn…

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy EVNNPT tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư xây dựng. Lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu luôn gương mẫu đi đầu, tận tụy, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đảng ủy EVNNPT tổ chức gắn biển công trình Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: EVNNPT

Gắn tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, nhất là công trình trọng điểm với đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình, dự án.

Quan tâm, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân trực tiếp; huy động nhân lực hỗ trợ từ các đơn vị không trực tiếp tham gia dự án; tổ chức thi đua sản xuất với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ". Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các nhà thầu, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ các dự án…

Ông Nguyễn Tuấn Tùng nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong đầu tư xây dựng, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, vừa là thước đo bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đổi mới, quyết liệt và trách nhiệm, Đảng bộ EVNNPT quyết tâm phát huy vai trò lãnh đạo phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị và công tác đầu tư xây dựng, qua đó cùng EVN bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, góp phần cùng cả nước quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển văn minh, phồn thịnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng.