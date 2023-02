Nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan nội chính

Ngày 27.2, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về giao ban công tác nội chính.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các phó trưởng Ban Nội chính T.Ư; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Phát biểu kết luận, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong các hội nghị giao ban công tác nội chính 5 năm qua. Thời gian tới, Trưởng ban Nội chính T.Ư đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính với tinh thần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, ngành, đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị các cơ quan phối hợp, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...