Nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc

Hội thảo do UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Thông tin tại hội thảo, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết kết quả năm 2023, chỉ số PCI của tỉnh đạt 69,10 điểm, tăng 3,67 điểm và tăng 19 bậc so với năm 2022, tăng 38 bậc so với năm 2021; qua đó xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung và nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của cả nước.

Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

Ảnh: Thiện Nhân

Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Thuận nhận thức rằng đạt được thứ hạng cao đã khó, giữ được thứ hạng và cải thiện thứ hạng càng khó hơn, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung cả nước và nhiều địa phương đã có những chuyển biến đáng kể trong cải thiện chỉ số PCI. Do đó, thông qua hội thảo, tỉnh mong muốn tìm ra giải các giải pháp phát huy các chỉ số thành phần đã đạt điểm số cao, nằm trong top 10 như chỉ số tính năng động của chính quyền, xếp 1/63 tỉnh, thành; chỉ số gia nhập thị trường, xếp 2/63; chỉ số tiếp cận đất đai, xếp 6/63.

Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Môi trường kinh doanh, Ban Pháp chế VCCI, đánh giá điểm số PCI của Ninh Thuận những năm gần đây có xu hướng tăng cao; kết quả các chỉ số thành phần chỉ số PCI Ninh Thuận trong 2 năm gần đây có 7/10 chỉ số thay đổi. Cụ thể, thủ tục đăng ký doanh nghiệp có cải thiện; cải cách hành chính tiếp tục duy trì kết quả ở mức cao; môi trường kinh doanh dần bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo lập được niềm tin cho doanh nghiệp về thiết chế pháp lý; tiếp tục giảm thiểu chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin; tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền tỉnh tiếp tục được doanh nghiệp đánh giá cao…

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội thảo

Ảnh: Thiện Nhân

Tại hội thảo, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đưa ra nhiều ý kiến đánh giá về thực trạng, tồn tại hạn chế liên quan đến chính sách, chủ trương chưa được triển khai đồng bộ, các thủ tục còn chậm. Ông Nguyễn Tiến Nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính như cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính… "Cần rà soát, lập, điều chỉnh phù hợp, đồng bộ, phân loại quy hoạch… để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai; giải quyết vấn đề xác định giá đất các dự án", ông Nghị kiến nghị.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp tại hội thảo, ông Trần Quốc Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. "Quan điểm của tỉnh là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc", ông Nam nhấn mạnh và cho biết tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh; phấn đấu chỉ số PCI tỉnh Ninh Thuận năm 2024 đạt từ 71,70 điểm trở lên (tăng 2,61 điểm so với năm 2023), đưa PCI Ninh Thuận xếp trong nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm tốt của cả nước.

Để đạt được kế hoạch đề ra, ông Nam đề nghị người đứng đầu các sở ngành, địa phương phải năng động, sáng tạo, tiên phong trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch; tiếp tục quyết tâm cải thiện tích cực, linh hoạt với môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng "tăng trưởng xanh", tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chủ động nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức để tháo gỡ, giải quyết theo quy định với phương châm "làm đúng, nhanh và hiệu quả". Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ tiếp tục là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; có sự nhìn nhận khách quan đối với những nỗ lực của địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới.

UBND tỉnh Ninh Thuận khen tặng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong cải thiện chỉ số PCI

Ảnh: Thiện Nhân