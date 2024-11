Nâng cao trách nhiệm, ý thức trong đảm bảo sản xuất nước sạch, cấp nước an toàn

Rèn luyện tay nghề, chuyên môn của người lao động ngành cấp nước

Hội thi "Bàn tay vàng công nhân cấp nước TP.HCM" là dịp để nâng cao hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của toàn thể người lao động SAWACO với công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, đảm bảo sản xuất, cung cấp nước sạch chất lượng, an toàn, liên tục và ổn định cho người dân thành phố; tạo sự tin tưởng của khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu SAWACO.

Từ đó, mục tiêu của hội thi là phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương các gương điển hình, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp sáng tạo và áp dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Đây cũng là dịp để tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn ngành nước giữa SAWACO và các đơn vị cấp nước khác.

Hội thi được tổ chức thành hai phần thi. Phần thi đồng đội thứ nhất mang tên "Bàn tay vàng" dành cho các cán bộ, công nhân viên trực tiếp vận hành sản xuất có bậc thợ tối thiểu 3/5 hoặc tương đương. Ở phần thi này, có 12 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, đơn vị liên kết của SAWACO, Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang, Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An và Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Các đội thi sẽ tham gia tranh tài với các nội dung liên quan đến kiểm tra, khắc phục sự cố rò rỉ chlor và kỹ thuật xử lý nước thải qua thí nghiệm Jartest.

Các đội thi thực hiện phần thi kiểm tra, khắc phục sự cố rò rỉ chlor ẢNH: THUÝ LIỄU

Nội dung thi vòng loại là thực hiện kiểm tra, khắc phục sự cố rò rỉ chlor, các đội thi phải xử lý sự cố tại 1 trong 3 vị trí của bình chlor (van đầu bình, núm cháy an toàn, thân bình). Phần này gồm 12 đội thi, 4 đội thi có điểm số cao nhất sẽ được vào vòng chung kết.

Các đội thi thực hiện phần thi kiểm tra, khắc phục sự cố rò rỉ chlor ẢNH: THUÝ LIỄU

Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ thực hiện công tác Jartest, xác định các giá trị tối ưu cho quá trình keo tụ tạo bông (gồm nồng độ PAC, pH tối ưu của quá trình) với các mẫu nước thô có một số tính chất hóa học khác nhau. Trong thời gian tiến hành thi Jartest, một hoặc một số thành viên của 4 đội sẽ tham gia xử lý các tình huống trong quá trình vận hành nhà máy (hình thức hỏi - đáp theo bộ đề của ban tổ chức).

Phần thi kỹ thuật xử lý nước thải qua thí nghiệm Jartest ẢNH: THUÝ LIỄU

Phần thi thứ 2 là phần thi phong trào, có 85 thí sinh là cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên đang làm việc tại các phòng ban chuyên môn đến từ 17 đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên, đơn vị liên kết của SAWACO tham gia. Nội dung thi được thiết kế nhằm kiểm tra các kiến thức cơ bản về cấp nước an toàn; giảm thất thoát nước; các kiến thức về quy trình sản xuất nước; các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của khách hàng và nhân viên ngành nước; các dịch vụ ngành cấp nước; các kiến thức, thông tin chung về lịch sử ngành cấp nước Sài Gòn - TP.HCM.

Nâng cao nhận thức về hoạt động kỹ thuật của ngành cấp nước

Ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc SAWACO, Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết: "Các phần thi được tổ chức trong hội thi 'Bàn tay vàng' giúp cho bản thân người công nhân tập luyện, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia sản xuất thì tay nghề sẽ nâng cao. Còn những người làm việc ở bộ phận khác, có liên quan đến công tác sản xuất cũng lần đầu tiên được thấy các kỹ thuật này và từ đó nâng cao nhận thức về hoạt động của ngành cấp nước. Ngoài hội thi "Bàn tay vàng", trong năm, SAWACO đều tổ chức các chương trình tập huấn khác như về quản lý, thi tay nghề hằng năm…".

Ông Bùi Thanh Giang (thứ 2 từ phải sang), Phó tổng giám đốc SAWACO, hội ý cùng các giám khảo chấm điểm phần thi ẢNH: THUÝ LIỄU

Cơ cấu giải thưởng của phần thi "Bàn tay vàng" có 1 giải Bàn tay vàng (10 triệu đồng/đội, cúp Bàn tay vàng, quà lưu niệm); 1 giải nhất (8 triệu đồng/đội, kỷ niệm chương, quà lưu niệm); 1 giải nhì (6 triệu đồng/đội, kỷ niệm chương, quà lưu niệm); 1 giải ba (5 triệu đồng/đội, kỷ niệm chương, quà lưu niệm); các giải phong trào (2 triệu đồng/đội).

Tại phần thi phong trào, 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được phần thưởng gồm tiền mặt, quà tặng lưu niệm tương ứng. Phần thi này có 1 giải nhất (3 triệu đồng, quà lưu niệm); 1 giải nhì (2 triệu đồng, quà lưu niệm); 1 giải ba (1 triệu đồng/đội, quà lưu niệm); 7 giải khuyến khích (500.000 đồng/đội, quà lưu niệm).

Kết quả chung cuộc tại phần thi "Bàn tay vàng", đội thi Nhà máy nước Thủ Đức xuất sắc nhận giải Bàn tay vàng; giải nhất thuộc về Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu; giải nhì thuộc về Công ty cổ phần đầu tư nước Tân Hiệp; và giải ba của Nhà máy nước Tân Hiệp.

Chia sẻ sau hội thi, anh Lê Hữu Hiền, thuộc đội thi Nhà máy nước ngầm Sài Gòn, cho hay: "Đội thi của mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hội thi, trong quá trình tập luyện luôn thực hiện đúng các quy trình sẽ thao tác. Công tác chuẩn bị của ban tổ chức rất chặt chẽ, đầy đủ, quần áo bảo hộ cá nhân đều là đồ sử dụng một lần. Theo tôi, những cuộc thi như thế này rất tốt cho ngành cấp nước và cần được mở rộng, giúp người lao động nâng cao tay nghề. Ngoài ra, người dân cũng hiểu được một phần quy trình xử lý nước làm sao để có nước sạch, an toàn cho người dân sử dụng".