Nâng cấp an ninh gia đình với bộ ba giải pháp smarthome của EZVIZ

Để giải quyết vấn đề này, nhiều gia đình đã tìm đến hệ sinh thái smarthome, một giải pháp tối ưu cho phép giám sát lẫn điều khiển nhà cửa từ xa một cách tiện lợi và hiệu quả.

"Mắt thần" nâng cấp an ninh cho gia đình

Theo báo cáo của IDC quý 2/2024, EZVIZ đã vươn lên vị trí hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực camera an ninh thông minh. Thành tựu này minh chứng cho sự tin tưởng mà người dùng dành cho thương hiệu, đồng thời khẳng định vị thế của EZVIZ trong việc cung cấp các giải pháp bảo vệ gia đình tối ưu. Mới đây, EZVIZ tiếp tục khẳng định sự thấu hiểu tâm lý người dùng khi ra mắt bộ ba sản phẩm an ninh được trang bị nhiều công nghệ smarthome hiện đại, gồm camera ngoài trời H80x, camera trong nhà H7c và khóa cửa thông minh DL50FVS. Đây là những lựa chọn hoàn hảo giúp nâng cấp an ninh cho ngôi nhà, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho gia chủ.

Với camera ngoài trời H80x, EZVIZ mang đến giải pháp lý tưởng cho việc giám sát khu vực ngoại thất.

Được trang bị công nghệ ColorFULL tiên tiến, H80x có khả năng hiển thị màu sắc rõ nét và sống động ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là ống kính kép 4K và F1.0 siêu nhạy sáng, mang lại hình ảnh sắc nét bất kể ngày đêm. Nhờ khả năng thu sáng vượt trội của ống kính F1.0, H80x dễ dàng ghi lại các chi tiết quan trọng trong điều kiện ánh sáng kém. Bên cạnh đó, với khả năng quét 360 độ, camera H80x loại bỏ hoàn toàn điểm mù, giám sát mọi góc khuất một cách toàn diện. Ngoài ra, nhờ vào công nghệ AI nhận diện người và phương tiện, camera H80x theo dõi tự động và phát hiện các hành vi xâm nhập trái phép, đồng thời kích hoạt còi báo động để cảnh báo kịp thời.

Mới ra mắt thị trường từ tháng 9 năm nay, H80x là một sự đầu tư xứng đáng để tăng cường an ninh cho không gian sống

Bình yên bắt nguồn từ an ninh tối ưu

Không chỉ chú trọng đến không gian ngoài trời, EZVIZ còn nâng cấp khả năng giám sát nội thất với camera trong nhà H7c. Camera được trang bị ống kính kép, giúp giám sát toàn bộ không gian sống từ trên xuống dưới mà không bỏ sót chi tiết nào. Với khả năng phát hiện chuyển động của con người và tính năng đàm thoại hai chiều, gia chủ dễ dàng theo dõi và tương tác với gia đình dù vắng nhà.

H7c được tích hợp công nghệ AI giúp nhận diện chính xác các hoạt động, tránh tình trạng báo động sai từ những chuyển động nhỏ như rèm cửa hoặc thú cưng, mang đến trải nghiệm an ninh tối ưu hơn

H7c cũng nổi bật với khả năng ghi hình ban đêm thông minh. Khi phát hiện chuyển động trong bóng tối, camera tự động chuyển từ chế độ đen trắng sang chế độ màu, mang lại hình ảnh rõ nét hơn. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng kiểm soát ngôi nhà bất kể thời gian nào trong ngày. Đồng thời, H7c còn cho phép quan sát toàn cảnh lẫn cận cảnh trên ứng dụng EZVIZ, chỉ cần một cú chạm để lập tức điều chỉnh góc nhìn một cách hiệu quả.

Ngoài giám sát qua camera, EZVIZ còn mang đến giải pháp an ninh tuyệt đối với khóa cửa thông minh DL50FVS. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D tiên tiến, cho phép nhận diện chủ nhà hoặc thành viên gia đình ngay khi bước đến gần. Với DL50FVS, bạn sẽ không cần lo lắng phải nhớ mang chìa khóa hay thuộc lòng những chuỗi mật mã phức tạp, vì EZVIZ hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa linh hoạt như khuôn mặt, vân tay, mật mã, thẻ cảm ứng, chìa cơ và Bluetooth. Sản phẩm còn được tích hợp chuông video thông minh để nhìn thấy và nói chuyện với người ở bên ngoài mà không cần mở cửa, không chỉ đảm bảo an ninh mà còn mang lại sự tiện lợi cho các gia đình hiện đại.

DL50FVS được thiết kế để chống chịu tốt trong mọi điều kiện thời tiết với chuẩn chống nước IP54. Pin lithium dung lượng cao của khóa giúp sản phẩm duy trì hoạt động liên tục và ổn định. Với màn hình màu 4 inch, bạn có thể quản lý và theo dõi hoạt động của khóa ngay trên bề mặt khóa - kiểm tra an ninh chưa bao giờ đơn giản đến thế.

Bình yên không ở đâu xa - có hệ sinh thái an ninh của EZVIZ, gia đình bạn sẽ cảm nhận được bình yên trong mọi khoảnh khắc

Hiểu rõ nhu cầu an ninh trong cuộc sống bận rộn, EZVIZ không ngừng cung cấp những giải pháp công nghệ thông minh và ổn định. Bộ ba camera ngoài trời H80x, camera trong nhà H7c và khóa cửa thông minh DL50FVS giúp các gia đình yên tâm hơn khi mọi ngóc ngách trong nhà đều được giám sát và bảo vệ, đồng thời duy trì kết nối với không gian sống dù ở xa. Đây là những giải pháp an ninh phù hợp với lối sống năng động, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.