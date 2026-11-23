Khi máy tính bắt đầu phản hồi chậm, nhiều người dùng nghĩ đến việc thay thế bộ xử lý hoặc card đồ họa. Tuy nhiên, với những tác vụ như mở nhiều tab trình duyệt, chỉnh sửa hình ảnh hay sao chép dữ liệu, bộ nhớ RAM và ổ lưu trữ cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng.

Trước khi quyết định nâng cấp, người dùng có thể mở Task Manager, truy cập mục Performance để theo dõi mức sử dụng tài nguyên. Nếu dung lượng RAM thường xuyên gần đạt giới hạn khi chạy nhiều ứng dụng, việc bổ sung bộ nhớ là điều đáng cân nhắc. Trong khi đó, nếu máy tính mất nhiều thời gian khởi động, tải ứng dụng hoặc truy xuất dữ liệu do ổ lưu trữ chậm, nâng cấp SSD sẽ phù hợp hơn.

Nâng cấp RAM và đừng quên thiết lập BIOS

Dung lượng RAM cần thiết phụ thuộc vào thói quen sử dụng máy tính. Mức 16 GB hiện có thể đáp ứng các nhu cầu văn phòng, giải trí và nhiều tựa game phổ biến, trong khi 32 GB phù hợp hơn với người thường xuyên chơi game kết hợp livestream hoặc làm việc với nhiều phần mềm cùng lúc.

Bên cạnh dung lượng, tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ của bộ nhớ cũng là những thông số cần quan tâm. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đầu tư một bộ RAM tốc độ cao, người dùng chưa chắc khai thác được toàn bộ khả năng của linh kiện nếu giữ nguyên thiết lập mặc định.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB hỗ trợ các cấu hình ép xung được thiết lập sẵn, giúp người dùng khai thác tốc độ bộ nhớ ẢNH: KHẢI MINH

Trong thử nghiệm với bộ RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB dung lượng 8 GB x2 trên bo mạch chủ ASUS TUF Gaming Z890-Pro WiFi, hệ thống ban đầu nhận tốc độ 4.800 MT/giây. Sau khi truy cập BIOS và kích hoạt cấu hình Intel XMP, tốc độ được nâng lên 5.600 MT/giây mà không cần tinh chỉnh thủ công từng thông số.

Kích hoạt XMP không chỉ cải thiện băng thông bộ nhớ mà còn giúp giảm độ trễ trong thử nghiệm trên cùng một cấu hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả đo bằng AIDA64 cho thấy tốc độ đọc bộ nhớ tăng từ 74.090 MB/giây lên 85.754 MB/giây, tương đương mức cải thiện 15,7%. Tốc độ ghi và sao chép dữ liệu lần lượt tăng 7,3% và 12,6%, trong khi độ trễ giảm từ 106,9 ns xuống còn 94,7 ns.

Với người dùng có kinh nghiệm ép xung, tốc độ bộ nhớ còn có thể được điều chỉnh cao hơn. Hệ thống thử nghiệm có thể khởi động và nhận RAM ở mức 7.200 MT/giây. Tuy nhiên, đây không phải thiết lập phù hợp với mọi máy tính và cần kiểm tra độ ổn định trước khi sử dụng lâu dài.

Ngoài khả năng hỗ trợ các cấu hình ép xung có sẵn, dòng RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB còn được trang bị tản nhiệt tích hợp và hệ thống đèn LED có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm Kingston FURY CTRL hoặc phần mềm tương thích của bo mạch chủ.

Kiểm tra chuẩn giao tiếp khi nâng cấp SSD

Nếu RAM ảnh hưởng đến khả năng xử lý đồng thời nhiều tác vụ, SSD đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chờ khi truy xuất dữ liệu. Sự khác biệt đặc biệt rõ rệt trên những máy tính vẫn sử dụng ổ cứng cơ học (HDD).

Với các hệ thống đã sử dụng SSD NVMe, người dùng nên kiểm tra chuẩn giao tiếp của khe M.2 trước khi lựa chọn linh kiện mới. Một SSD PCIe 4.0 vẫn có thể hoạt động trên khe PCIe 3.0 tương thích, nhưng tốc độ sẽ bị giới hạn bởi băng thông của chuẩn giao tiếp cũ.

Thiết kế M.2 2280 một mặt của Kingston NV3 phù hợp với nhiều cấu hình máy tính để bàn và laptop hỗ trợ SSD NVMe ẢNH: KHẢI MINH

Kingston NV3 dung lượng 1 TB được sử dụng trong thử nghiệm là mẫu SSD thuộc phân khúc phổ thông, có thiết kế một mặt theo chuẩn M.2 2280, sử dụng giao tiếp PCIe 4.0 x4. Tốc độ đọc và ghi tuần tự được nhà sản xuất công bố lần lượt là 6.000 MB/giây và 4.000 MB/giây.

Thông qua phần mềm CrystalDiskInfo, người dùng có thể kiểm tra thông số Transfer Mode để xác định SSD có đang hoạt động đúng chuẩn giao tiếp hay không. Nếu cần thiết, người dùng có thể kiểm tra lại thiết lập PCIe của khe M.2 tương ứng trong BIOS.

Trong thử nghiệm ngắn, tốc độ đọc ghi tuần tự của Kingston NV3 1 TB đạt và vượt mức thông số do nhà sản xuất công bố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chế độ PCIe 4.0 x4, kết quả CrystalDiskMark ghi nhận tốc độ đọc và ghi tuần tự của Kingston NV3 lần lượt đạt khoảng 6.055 MB/giây và 5.377 MB/giây. Khi sao chép một tập tin video dung lượng 2,35 GB sang ổ đĩa này, quá trình truyền dữ liệu chỉ mất khoảng 2 giây.

Tốc độ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào ổ đĩa nguồn, dung lượng dữ liệu và khả năng đáp ứng của bộ nhớ đệm. Kingston cũng cung cấp một năm bản quyền phần mềm Acronis, hỗ trợ người dùng chuyển hệ điều hành và dữ liệu sang SSD mới mà không cần cài đặt lại Windows.

Nên ưu tiên nâng cấp linh kiện nào?

Việc lựa chọn RAM hay SSD phụ thuộc vào những hạn chế của hệ thống hiện tại. Nếu máy tính thường xuyên thiếu bộ nhớ khi mở nhiều ứng dụng, nâng cấp RAM sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn. Ngược lại, với những hệ thống vẫn sử dụng ổ cứng HDD hoặc SSD thế hệ cũ, chuyển sang SSD NVMe có thể giúp rút ngắn thời gian tải ứng dụng và truy xuất dữ liệu.

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cũng cho thấy việc nâng cấp không chỉ dừng lại ở thao tác lắp đặt phần cứng. Kích hoạt XMP đã giúp cải thiện đáng kể băng thông và độ trễ của RAM, trong khi kiểm tra chuẩn giao tiếp PCIe giúp bảo đảm SSD không bị giới hạn tốc độ bởi thiết lập hệ thống.

Do đó, trước khi chi tiền cho linh kiện mới, người dùng nên kiểm tra cấu hình, xác định điểm nghẽn và rà soát các thiết lập trong BIOS. Đôi khi, một vài điều chỉnh đơn giản đã đủ để khai thác tốt hơn hiệu năng sẵn có, thay vì phải tiếp tục đầu tư vào phần cứng đắt tiền.