Nâng chất dịch vụ giữ xe tại TP.HCM

Công ty Dịch vụ công ích TNXP được UBND TP.HCM thành lập theo Quyết định số 5242/QĐ-UB-KT ngày 25.9.1997, nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP (theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 6.4.2010 của UBND TP.HCM). Công ty được UBND TP giao nhiệm vụ công ích gồm: phối hợp lực lượng CSGT giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ; tham gia bảo vệ khách du lịch; giữ xe 2 bánh và 4 bánh đúng giá theo quy định của Nhà nước; đầu tư xây dựng và quản lý nhà vệ sinh công cộng; tham gia các công trình tiện ích công cộng và phúc lợi xã hội; quản lý bến phà Bình Khánh và Cát Lái; đưa đón học sinh; duy tu bảo dưỡng cây xanh; cung cấp nước sạch cho nhân dân H.Cần Giờ; chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ; tham gia giữ gìn an ninh trật tự các ngày tết, lễ hội lớn của TP… Các hoạt động này của công ty đã góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM; tích cực đẩy lùi tình trạng giữ xe thu quá giá quy định trên địa bàn TP; giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,…