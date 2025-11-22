Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tiềm năng, cơ hội từ đầu tư quỹ mở

Cơ hội lớn đi cùng thách thức mới

Việc nâng hạng thị trường tạo điều kiện để Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế ổn định hơn, giúp thanh khoản thị trường nâng cao và tạo mặt bằng tăng trưởng mới cho nhiều nhóm ngành. Khi các doanh nghiệp phải minh bạch hơn và nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh để có thể tăng trưởng bền vững, thì nhà đầu tư cá nhân cũng được hưởng lợi từ việc này. Đây được xem là thời điểm tốt để bắt đầu đầu tư, nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Cùng với cơ hội tăng trưởng, các nhà đầu tư cá nhân cũng đối diện với nhiều thách thức thực tế. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường, cùng sự gia tăng đa dạng các ngành nghề triển vọng như ngân hàng, công nghiệp, bất động sản, tiêu dùng và kinh tế tư nhân đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và việc chọn lọc cổ phiếu trở nên phức tạp đáng kể, đòi hỏi sự kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

"Canh đỉnh, bắt đáy" trở thành chiến lược tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân

Chỉ số VN-Index tăng gần 30% trong 10 tháng đầu năm 2025, với những đợt điều chỉnh khó lường khiến việc "canh đỉnh, bắt đáy" trở thành chiến lược tiềm ẩn rủi ro với phần lớn nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, sự hạn chế về khả năng phân tích thị trường, thời gian theo dõi thông tin lẫn các nguồn thông tin khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp những khó khăn nhất định khi tham gia đầu tư.

Quỹ mở - giải pháp kết nối nhà đầu tư với thị trường

Trước thực tế đó, quỹ mở ngày càng thể hiện vai trò là kênh đầu tư hiệu quả, giúp nhà đầu tư cá nhân nắm bắt cơ hội thị trường và kiểm soát rủi ro tốt hơn khi tự đầu tư.

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Manulife Investments (Việt Nam) chia sẻ: "Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam đã mở ra nhiều triển vọng. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần những công cụ phù hợp để tham gia vào các cơ hội lớn của thị trường và đi được đường dài. Quỹ mở, với nguồn lực đầu tư và chiến lược quản trị rủi ro bài bản từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, sẽ mang đến cách tiếp cận thị trường chuyên nghiệp, phục vụ cho mục tiêu tích lũy và gia tăng tài sản của nhà đầu tư trong dài hạn".

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Manulife Investments (Việt Nam)

Tại talkshow "Từ quản lý tài sản đến tự do tài chính" do Manulife Investments (Việt Nam) tổ chức vào vào giữa tháng 11.2025, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám Đốc đầu tư Manulife Investments (Việt Nam) nhận định: "Thị trường Việt Nam sau khi được nâng hạng, kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn hơn so với các thị trường mới nổi khác trong khu vực và khả năng thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài một cách ổn định hơn trong những năm tới. Cùng với đó, các mục tiêu và cải cách của Chính Phủ về thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn giúp VN-Index chinh phục những đỉnh cao tiếp theo trong dài hạn. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược đầu tư đều đặn và dài hạn thay vì canh đỉnh bắt đáy".

Theo Manulife Investments (Việt Nam), trong 5 năm gần nhất, các quỹ mở Manulife đạt mức sinh lời bình quân hàng năm từ 11 - 14% tùy theo loại hình quỹ, cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư chuyên nghiệp và quản trị rủi ro có hệ thống.

Với kế hoạch đầu tư định kỳ vào quỹ mở, nhà đầu tư có thể trích 10 - 15% thu nhập hàng tháng để tham gia quỹ. Điều này không chỉ giúp bình quân giá vốn theo thời gian mà còn giúp nhà đầu tư giữ vững tâm lý trong các nhịp biến động ngắn hạn.

Bà Cương nhấn mạnh: "Đây là thời điểm nhà đầu tư cá nhân cần chuyển hướng từ đầu tư dựa trên cảm tính sang phương pháp bài bản hơn. Quỹ mở không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn giảm bớt thời gian phân tích và theo dõi thị trường hằng ngày, nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia quản lý quỹ. Đầu tư không chỉ để gia tăng tài sản mà còn để đạt được sự an nhiên và tự tại trong tài chính lẫn cuộc sống".