Nâng hạng thị trường: Cơ hội tỉ đô cho các doanh nghiệp niêm yết

Nâng hạng thị trường: cú hích cho dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh về vốn hóa và thanh khoản, cùng các cải cách về cơ chế giao dịch, công bố thông tin và hạ tầng thanh toán, Việt Nam ngày càng tiến gần hơn tới tiêu chuẩn để được FTSE nâng hạng từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi.

Người tiêu dùng chọn mua thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị WinMart WinMart+

Việc nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa "đổi nhãn" mà còn tạo ra cú hích lớn về khả năng tiếp cận vốn quốc tế. Khi có tên trong các rổ chỉ số toàn cầu như FTSE và về lâu dài là MSCI, Việt Nam sẽ lọt vào tầm ngắm của hàng loạt quỹ ETF thụ động và quỹ chủ động.

Theo ước tính, quy mô dòng vốn có thể đạt hơn 11 tỉ USD nếu tiến trình diễn ra thuận lợi. Song song với cơ hội, nâng hạng cũng đi kèm yêu cầu cao hơn về minh bạch, quản trị và chuẩn mực giao dịch. Đây chính là thách thức nhưng cũng là động lực để doanh nghiệp Việt củng cố nền tảng, nâng cao tính cạnh tranh và giảm chi phí vốn dài hạn.

WinMart thu hút đông đảo khách hàng với chương trình giảm giá hàng thiết yếu dịp khai trương

Trong bối cảnh đó, sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế thường hướng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản dồi dào và có khả năng đại diện cho nền kinh tế.

Theo SSI Research, MSN là một trong những ứng viên sáng giá đáp ứng các tiêu chí này, nhờ quy mô vốn hóa, thanh khoản ổn định và hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ đang mở rộng nhanh chóng. Các nhà phân tích của SSI dự báo cổ phiếu MSN có thể hút 90 triệu USD từ dòng vốn đầu tư vào thị trường mới nổi.

Lợi thế từ hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ

Câu chuyện của Masan (HOSE: MSN) cho thấy rõ cách một doanh nghiệp nội địa có thể hưởng lợi từ tiến trình nâng hạng. Nửa đầu năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 37.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.602 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.

Những con số này phản ánh sự cải thiện đồng bộ trong toàn hệ sinh thái, từ bán lẻ hiện đại, thực phẩm, đạm động vật, đến hàng tiêu dùng nhanh và vật liệu công nghệ cao.

Khu kẹo ngọt & snack tại WinMart Tĩnh Gia thu hút đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng

Trong đó, WinCommerce (WCM) tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh tích cực, tính đến tháng 8, chuỗi WCM đã mở thêm 415 cửa hàng, 75% trong số đó ở nông thôn, khu vực chiếm hơn 60% dân số nhưng bán lẻ hiện đại còn nhiều dư địa. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.573 tỉ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ cho thấy khả năng vận hành ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong tháng 8.2025, Masan MEATLife (UpCom:MML) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với sản lượng tiêu thụ đạt 14.007 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 999 tỉ đồng, tăng 11,1%, phản ánh sức cầu ổn định cùng sự đóng góp ngày càng lớn từ kênh bán lẻ hiện đại. Hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt khi EBIT đạt 50 tỉ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 35 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 60,5%. EBITDA cũng đạt 90 tỉ đồng, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy biên lợi nhuận tiếp tục được củng cố.

Kết quả này khẳng định đà phục hồi bền vững của MML sau giai đoạn tái cấu trúc, với sự cải thiện đồng đều ở cả quy mô hoạt động và hiệu quả tài chính.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm của Masan Consumer

Không chỉ có vậy, Masan Consumer (UpCom: MCH) tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong ngành FMCG với chiến lược đổi mới sản phẩm và mở rộng xuất khẩu, giúp bù đắp sức ép cạnh tranh nội địa.

Masan High-Tech Materials (HoSE: MSR) dù chịu ảnh hưởng từ biến động giá hàng hóa toàn cầu, vẫn đóng góp ổn định và giữ ý nghĩa chiến lược dài hạn. Sự phối hợp này cho thấy Masan không chỉ dựa vào một mảng, mà đang cân bằng giữa tăng trưởng tiêu dùng, thực phẩm và vật liệu công nghệ, qua đó củng cố nền tảng để đáp ứng tiêu chí mà nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm.

Tuy nhiên, cơ hội đi kèm thách thức. Để tận dụng dòng vốn quốc tế, Masan cần duy trì đà tăng trưởng ổn định trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nâng cao chuẩn mực quản trị để đáp ứng kỳ vọng ngày càng khắt khe của nhà đầu tư toàn cầu. Biến động ngắn hạn về giá cổ phiếu có thể xảy ra trong các kỳ tái cơ cấu chỉ số, nhưng về dài hạn, việc được nâng hạng sẽ trở thành chất xúc tác để doanh nghiệp củng cố kỷ luật tài chính, mở rộng khả năng huy động vốn và gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường quốc tế.

Hải sản tươi được sơ chế tại siêu thị WinMart

Theo báo cáo cập nhật tháng 9.2025 của BVSC, Masan (Hose: MSN) được đánh giá có triển vọng tích cực với dự báo doanh thu năm 2025 đạt 85.042 tỉ đồng (+2,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.501 tỉ đồng (+75,1% so với cùng kỳ).

BVSC đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho MSN với giá mục tiêu 106.000 đồng/cổ phiếu. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ WinCommerce, Masan MEATLife, Masan High-Tech Materials và Phúc Long, trong khi Masan Consumer được kỳ vọng phục hồi từ năm 2026. Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài như khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán và việc Masan Consumer chuyển niêm yết sang HOSE cũng được xem là chất xúc tác hỗ trợ định giá MSN trong giai đoạn tới.