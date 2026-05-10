Nàng hậu Việt bất chấp hình tượng trong show thực tế

Tập 185 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của Á hậu Thủy Tiên cùng ca sĩ Khải Đăng. Cả hai cùng hợp sức thực hiện các thử thách trong chương trình, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Đặng Thảo Nhi khiến nhiều người xót xa. Cô bé sống cùng mẹ, cha dượng và em trai. Từ khi mới chào đời, Nhi đã thiếu vắng tình thương của cha ruột. Biến cố ập đến khi em được chẩn đoán mắc hội chứng tan máu bẩm sinh. Sau đó, gia đình bàng hoàng khi biết em trai của Nhi cũng mắc căn bệnh tương tự.

Dàn sao Việt nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Thảo Nhi Ảnh: NSX

Kể từ đó, cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Hằng tháng, Nhi phải đến bệnh viện để tái khám và điều trị. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, chi phí đi lại, ăn uống và lưu viện mỗi đợt vẫn dao động từ 2 - 4 triệu đồng, trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Mẹ của Nhi là chị Đặng Thị Hồng Nhung (sinh năm 1990) vì sức khỏe yếu nên không thể làm việc nặng. Hằng ngày, chị chủ yếu ở nhà chăm sóc hai con bệnh tật, có khi tranh thủ đi mò ốc, mỗi buổi chỉ được khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Chị luôn day dứt vì không đủ sức phụ chồng gánh vác kinh tế gia đình. Cha dượng của Nhi là anh Đỗ Quang Hào (sinh năm 1986), hiện làm phụ hồ tại TP.HCM. Vì hoàn cảnh, anh ít khi về nhà để tiết kiệm chi phí, mỗi tháng gửi khoảng 2 triệu đồng để lo sinh hoạt và thuốc men cho các con.

Chia sẻ của Á hậu Thủy Tiên

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến những thiệt thòi mà Thảo Nhi phải trải qua. Nàng hậu cho rằng, khi đã quyết định sinh con, đứa trẻ xứng đáng nhận được tình yêu thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Thủy Tiên bày tỏ hy vọng cha ruột của Thảo Nhi khi xem chương trình sẽ quan tâm và yêu thương con nhiều hơn. Cô liên tục động viên tinh thần, mong 3 mẹ con giữ gìn sức khỏe và luôn tích cực để vượt qua khó khăn.

Thủy Tiên hết mình với các thử thách, mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NSX

Ca sĩ Khải Đăng đau lòng khi chứng kiến gia đình Thảo Nhi không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Hình ảnh người mẹ gầy yếu cùng hai con nhỏ liên tục ra vào bệnh viện khiến nam ca sĩ không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, Khải Đăng cũng dành sự khâm phục cho nghị lực của Thảo Nhi khi dù đối diện bệnh tật vẫn chăm chỉ học tập và đạt nhiều thành tích tốt.

Đúng như lời hứa khi tham gia chương trình, Khải Đăng và Thủy Tiên không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để hỗ trợ nhân vật. Ở phần thi đặc biệt, cả hai phải trườn mình trên lớp bột để mang những miếng dán hình về đích, hoàn thiện bức tranh nhằm giành thêm các bảng logo tiền thưởng. Dù lấm lem từ đầu đến chân, hai khách mời vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mang về những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ.

Trải qua các phần thi, gia đình em R Chăm Hờ Duyên về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Phan Thị Bích Phương về nhì với 24 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Đặng Thảo Nhi giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng.