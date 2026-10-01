Năng lực thực thi mở đường cho dòng vốn nghìn tỉ vào dự án của T&T Group

Khi nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng

Theo các nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2026 - 2035, Việt Nam dự kiến triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn như đường sắt tốc độ cao, metro cùng các tuyến cao tốc liên vùng. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, 132 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản có nhu cầu vốn lên tới hơn 1,5 triệu tỉ đồng, cho thấy dư địa lớn để huy động nguồn lực tư nhân thông qua mô hình PPP.

Là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, T&T Group là một trong những doanh nghiệp đang tham gia tích cực vào quá trình này. Tính đến cuối tháng 9.2026, tập đoàn này đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn theo phương thức PPP, với phạm vi từ địa phương đến liên tỉnh, liên vùng.

Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh T&T Group - CIENCO4 triển khai là dự án cảng hàng không đầu tiên trên cả nước được thực hiện sau khi luật Đầu tư theo phương thức PPP có hiệu lực. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng và dự kiến bay thử kỹ thuật trong tháng 10.2026.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án sân bay PPP có thể khai thác các dòng tàu bay thân rộng Code E, dự kiến bay thử kỹ thuật vào tháng 10.2026

Công trình hiện được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4C và đã được phê duyệt nâng cấp lên 4E khi đủ điều kiện. Khi đó, sân bay có thể khai thác các dòng tàu bay thân rộng Code E như Boeing 777, Boeing 787 hay Airbus A350. Dự án được kỳ vọng trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị.

Tại Dự án thành phần 3 Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, T&T Group trực tiếp tham gia liên danh nhà đầu tư thực hiện hợp phần PPP có quy mô vốn lớn của toàn tuyến. Tuyến đường có vai trò kết nối các trung tâm sản xuất, logistics, sân bay, cảng biển và mở rộng không gian phát triển của khu vực thủ đô.

Để triển khai dự án, liên danh nhà đầu tư đã nhận được sự đồng hành của nhiều định chế tài chính lớn thông qua các hợp đồng tín dụng trị giá gần 25.500 tỉ đồng đã ký với Agribank, BIDV, MB và MBV, tạo cơ sở hướng tới mục tiêu hoàn thành các hợp phần của dự án vào năm 2027.

Ở quy mô liên kết vùng rộng hơn, T&T Group tham gia liên danh T&T Group - FUTA - Phương Thành thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một phần của trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương kết nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.

T&T Group trực tiếp tham gia liên danh nhà đầu tư Dự án thành phần 3 Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội, hợp phần PPP có quy mô vốn lớn của toàn tuyến ẢNH: ANH CHIẾN

Mới đây, Agribank và Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã ký hợp đồng tín dụng với hạn mức 2.987 tỉ đồng cho dự án giai đoạn 1. Trước đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký hợp đồng cho doanh nghiệp dự án vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Hai khoản tín dụng có tổng hạn mức gần 8.000 tỉ đồng, đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn vay trong cơ cấu tài chính của dự án. Việc thu xếp được khoản vốn vay này cho thấy khả năng tổ chức nguồn lực tài chính và phối hợp với các tổ chức tín dụng của doanh nghiệp trong triển khai dự án PPP quy mô lớn.

Năng lực thực thi tạo nền tảng thu hút nguồn lực

Nguồn vốn cho các dự án PPP của T&T Group được thu xếp thành công trong bối cảnh Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính rất lớn từ hệ thống tín dụng và khu vực tư nhân để tạo đột phá về hạ tầng.

Gần 8.000 tỉ đồng vốn tín dụng đã được thu xếp cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, bổ sung nguồn lực quan trọng cho quá trình triển khai dự án ẢNH: ANH CHIẾN

Để tiếp cận các nguồn vốn này, doanh nghiệp dự án phải đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, phương án đầu tư, hiệu quả tài chính, vốn chủ sở hữu và khả năng trả nợ. Việc VDB, Agribank, BIDV cùng nhiều ngân hàng thương mại lớn tài trợ cho các dự án có T&T Group tham gia cho thấy các phương án tài chính đã trải qua quá trình thẩm định theo yêu cầu của từng tổ chức tín dụng.

Năng lực huy động vốn của T&T Group cũng được thể hiện tại một dự án hạ tầng chiến lược khác là Nhà máy điện gió Savan 1 ở Lào, nơi Ngân hàng Quân đội MB giữ vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1 công suất 300 MW. Với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 768 triệu USD, riêng giai đoạn 1 hơn 490 triệu USD, dự án cho thấy kinh nghiệm của T&T Group trong tổ chức nguồn lực cho các công trình năng lượng quy mô lớn, có thời gian đầu tư dài.

Năng lực huy động vốn của T&T Group được thể hiện rõ nét qua dự án Nhà máy điện gió Savan 1 với tổng mức đầu tư 768 triệu USD ẢNH: ANH CHIẾN

Với các dự án PPP, nguồn vốn chỉ là một phần của bài toán. Tiến độ còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa Nhà nước, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các đối tác trong quá trình chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn và tổ chức thi công.

Thực tế triển khai các dự án mà T&T Group tham gia cho thấy năng lực thực thi đang trở thành một yếu tố quan trọng để huy động các nguồn lực lớn cho hạ tầng. Từ sân bay Quảng Trị, Vành đai 4 - Vùng thủ đô đến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, những dự án với quy mô hàng nghìn tỉ đồng là minh chứng cho năng lực của T&T Group trong tổ chức thực hiện, huy động các bên tham gia, chuyển nguồn lực tài chính thành tiến độ và từng bước đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào thực tế.

Đây cũng là nền tảng để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng, đồng thời mở rộng khả năng huy động các nguồn lực xã hội cho những công trình có ý nghĩa kết nối địa phương, liên vùng và thúc đẩy không gian phát triển mới.