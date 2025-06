Năng lượng từ 'truyền thông nhân dân'

Để định nghĩa một cách toàn diện thì còn nhiều vấn đề để bàn, nhưng người viết bài này xin phép được gọi bằng một cụm từ đơn giản và gần gũi: "truyền thông nhân dân". Khu biệt lại chút nữa thì đó là những người sử dụng mạng xã hội (MXH) có văn hóa, có trách nhiệm, mang lại cho người tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực.

“Những nhà báo nhân dân” tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ngày 30.4.2025 Ảnh: Phạm Hữu

T RIỆU TRÁI TIM CÙNG RUNG LÊN…

Hiệu ứng của cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước hòa bình vừa qua, nhìn từ phía cá nhân tôi, là ngoài sức tưởng tượng. Là vì, chưa từng thấy lúc nào, người dân cả nước xích lại bên nhau, gần gũi mà thân thiện đến thế.

Những người quen thân của tôi có mặt ở TP.HCM và bạn bè trên MXH đều có chung nhận xét: Mọi người ở đâu đâu về dự nhưng gặp nhau là thấy như đã thân thiết từ lâu. Hình ảnh nhiều người ấn tượng và nói đến nhiều là hình ảnh trên lễ đài, trang trí khiêm nhường, vừa đủ trang trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm ngồi hàng trước, ngoài cùng bìa trái. Nó mang đến một cảm giác thân yêu, tin cậy.

Bên lề cuộc diễu binh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh quân đội đi thăm đội ngũ tham gia, vây quanh là người về dự lễ. Cử chỉ, lời nói bình dị, ấm áp, như ông, như cha nên các cháu cũng mạnh dạn, vui vẻ:

"Bác nói chào Thu Thủy đi ạ", "Ờ, chào Thu Thủy"

"Bác cười đi bác", "Bác cười rồi, cười rồi".

Những yếu nhân, hàm Thủ tướng, Bộ trưởng, tướng lĩnh... đi giữa "vòng vây tin yêu", không thấy dẹp đường, khoanh vùng... là hình ảnh hòa bình, an ninh nhất mà không cần phải nói thêm điều gì cả.

Hình ảnh các sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang (và thành viên trong các khối đại diện) đẹp một cách toàn diện, đẹp đến nao lòng. Người dân, từ em nhỏ đến cụ già, từ thanh niên đến thiếu nữ... đều nhìn các chiến sĩ bằng ánh mắt rực sáng tin yêu.

Đến giờ này, ngoài truyền thông chính thống, các clip do người dân và người tham gia MXH đưa lên đã cho chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, về mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách… cho dù chỉ là những khoảnh khắc, nhưng quá nhiều cảm xúc. Đó là "biển người" trên các đường phố chờ đến giờ lễ trọng, là cảnh người dân hai bên đường đứng dậy, trang nghiêm, đặt tay lên ngực hát quốc ca khi quốc thiều vang lên, là cảnh vẫy cờ chào khi các đoàn diễu binh đi qua… Hiệu ứng lan truyền năng lượng tích cực là vô cùng tận.

Trong thời gian này, năng lượng tiêu cực hầu như bị triệt tiêu. Những hành động, lời nói mang tính cạnh khóe trở nên lạc lõng, vô duyên. "Truyền thông nhân dân" đạt điểm tuyệt đối.

L AN TỎA KHÔNG BIÊN GIỚI

Các kênh truyền thông, các MXH quốc tế không chỉ dẫn lại báo chí nước ta mà lấy lại rất nhiều tư liệu từ MXH Việt Nam, hầu hết là những hình ảnh chân thực, thân thiết và cảm động. Cùng với đó, có những bình luận rất tích cực. Không chỉ đánh giá cao an ninh, cảm phục tinh thần đoàn kết của dân tộc ta mà qua các "tư liệu từ nhân dân" gợi mở cho họ nhiều đề tài nghiên cứu về vị thế của Việt Nam, kể cả vị thế về quốc phòng… và trên hết là "vị thế lòng dân".

Các nữ chiến sĩ chụp ảnh với người dân sau buổi diễu binh sáng 30.4 Ảnh: Phạm Hữu

MXH giúp mọi người trên thế giới cập nhật tin tức hằng ngày, chứng kiến những kỷ niệm được ghi lại bằng những bức ảnh hay video rất thật và thú vị từ Việt Nam. Những kênh truyền thông trước đây có khuynh hướng "bới bèo ra cám" không cảm tình hoặc không dám thừa nhận thành quả của nước ta đều phải im lặng vì không thể nói được gì, có nói thì cũng bị người khác dẫn link về chính vấn đề đó "đập lại".

Hãng tin AFP của Pháp mô tả sự phấn khởi của người trẻ Việt Nam khi chờ đợi suốt đêm để được tận mắt xem diễu binh, diễu hành. Âm nhạc vang lên và không khí náo nhiệt tràn ngập trên từng con phố. Ngay AI cũng tạo ra thông tin khi được hỏi. Rằng: "MXH là nơi diễn ra nhiều thảo luận và chia sẻ về lễ kỷ niệm ngày thống nhất. Các buổi luyện tập diễu binh, diễu hành cũng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng, trở thành một nơi để mọi người chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và những thông tin về sự kiện kỷ niệm, giúp tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết cộng đồng".

Tiếp theo sau ngày lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất là hình ảnh Việt Nam ở Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên khán đài, trong các cuộc hội đàm; hình ảnh phu nhân Ngô Phương Ly với áo dài nền nã, gương mặt thần thái; hình ảnh đội quân tham gia duyệt binh; hình ảnh kiều bào ở Nga… cho thấy vị thế của Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới. Những hình ảnh đó ngoài truyền hình trực tiếp còn có trên MXH của kiều bào. Họ có thể tự quay, có thể cắt cúp từ truyền hình Nga và bình luận, nhấn nhá rõ vấn đề với một cảm xúc và lòng tự hào dân tộc. Và, ngay cả chúng ta cũng cảm nhận được một năng lượng tích cực, năng lượng làm cho con người trở nên tự tin, ngẩng cao đầu.

L IÊN TỤC TRUYỀN TIN VUI

Nhiều người dân, trong thời gian này, luôn theo dõi sát sao và nghe, đọc kỹ từng lời của Tổng Bí thư, hơn thế, còn ngóng chờ. Bởi vì, những chỉ đạo của Tổng Bí thư thực tế, sát sườn, như thể "không có chuyện gì mà ông không biết". Từ "điểm nghẽn" vĩ mô đến bữa ăn của học sinh, chỗ ở của thầy cô các trường miền núi… Chính trị vốn tưởng khô khan, hóa ra lại rất hấp dẫn.

Rất nhiều người, do tính chất công việc, không có thời gian xem truyền hình trực tiếp, đọc báo tường thuật… nên việc người dùng MXH cắt gọn, nhấn nhá những điều đó cũng giúp họ có được thông tin và nhớ rất rõ.

Chẳng hạn từ chỉ đạo của Tổng Bí thư và T.Ư Đảng, Nhà nước miễn học phí cho học sinh tiểu học. Đó là tin vui làm nức lòng người dân. Nhưng vui hơn nữa là khi biết học sinh ngoài công lập được hỗ trợ tiền như mức học phí. Đó không chỉ là chủ trương, chính sách mà còn thể hiện sự thấu hiểu và thấu cảm.

Hiện nay, trên MXH vẫn liên tục truyền tải thông tin về sự ra đời của Nghị quyết 68 đưa doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân về đúng vị thế và vai trò trong nền kinh tế; xác lập quyền tự do kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản trong nhận thức và tiếp cận nguồn lực; là lời tuyên ngôn mạnh mẽ cho quyền tự do kinh doanh, và là tấm lá chắn pháp lý chứa đựng niềm tin cho doanh nghiệp tư nhân… với những bình luận mang âm sắc reo vui và một niềm tin mãnh liệt. Nhiều người dùng MXH am hiểu về kinh tế - xã hội và ngay chính bản thân các doanh nhân cũng đưa lên trang cá nhân của mình những điểm chính yếu trong Nghị quyết 68 họ cho là mới và tích cực nhất mà người đọc bình thường nhất cũng có thể nhận thức được. Những điều đó đã tạo nên viral (hiện tượng phổ biến được lan truyền chóng mặt) trên các nền tảng MXH.

***

Như đã khu biệt từ đầu bài viết, MXH có mặt trái của nó, xuất phát từ nhận thức, vốn văn hóa và tâm địa của người dùng. Bài viết này chỉ đi vào khía cạnh tích cực. Và thực tế, người dùng MXH đều thấy, những thông tin tích cực lan truyền với mức độ dày đặc hơn, đè bẹp và khiến thông tin tiêu cực trở nên lạc lõng.

"Truyền thông nhân dân", cụm từ có thể chưa hoàn chỉnh, là truyền thông của những chủ thể có văn hóa, có trách nhiệm, có lòng tự tôn dân tộc, họ chính là nhân dân.