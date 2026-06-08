Nâng mức thanh toán cho bệnh nhân BHYT

Trong đó, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi, khi khám tại cơ sở KCB cấp cơ bản mà trước 1.1.2025 được xếp tuyến tỉnh, thay vì chưa được thanh toán như trước đây. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Chẳng hạn, với bệnh nhân có mức hưởng 100% chi phí KCB BHYT, khi đi khám trái tuyến có tổng chi phí là 1 triệu đồng tại bệnh viện tỉnh hiện là cấp cơ bản, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 500.000 đồng; bệnh nhân tự chi trả còn 500.000 đồng.

Với bệnh nhân có mức hưởng 80% chi phí KCB BHYT, khi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1 triệu đồng tại bệnh viện tỉnh cấp cơ bản, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 400.000 đồng, bệnh nhân tự trả 600.000 đồng.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng được dùng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi BHYT. Người tham gia được hưởng 100% chi phí KCB nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (thấp hơn 379.500 đồng). Đồng thời, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15,180 triệu đồng). Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Trong đó, trường hợp người tham gia BHYT được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113,850 triệu đồng).

Người bệnh BHYT có tổng chi phí trong 1 lần KCB dưới 15% mức lương cơ sở (dưới 379.500 đồng) nếu KCB trái tuyến được hưởng theo tỷ lệ mức hưởng quy định tại khoản 4 điều 22 luật BHYT theo các mức 100%, 80%, 40%.