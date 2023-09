Nâng mũi nên gây mê hay gây tê?

Nâng mũi gây mê hay gây tê khác nhau như thế nào?

Gây tê là việc chúng ta sẽ tiêm vào vùng phẫu thuật một lượng thuốc khiến các dây thần kinh cảm giác tại vùng đó tê liệt tạm thời, từ đó chúng ta không thể cảm nhận được đau đớn hay khó chịu. Người được tiêm tê vẫn hoạt động não bộ và tỉnh táo như bình thường. Có hai cách gây tê:

Gây tê tại chỗ: Đây là cách gây tê áp dụng cho những vùng phẫu thuật nhỏ, khiến vùng này không còn cảm giác đau đớn.

Gây tê vùng: Được áp dụng với vùng rộng hơn, thường các bác sĩ sẽ chích thuốc tê vào tủy sống hay ngoài màng cứng làm mất cảm giác đau ở cả một vùng rộng như lung, bụng hay tay chân…

Gây mê: Là việc sử dụng thuốc làm tê liệt toàn bộ cơ quan cảm giác, làm mất cảm giác toàn thân, bệnh nhân sẽ không hay biết gì, rơi vào trạng thái vô thức. Có thể thực hiện gây mê qua tĩnh mạch hoặc qua đường thở nhờ chụp mê bằng ống thở.

Trường hợp áp dụng gây tê hay gây mê sẽ phụ thuộc vào mức độ can thiệp khi phẫu thuật. Với những ca phẫu thuật lớn, thời gian kéo dài và mức độ can thiệp sâu, các bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định gây mê. Tuy nhiên, với những vùng can thiệp nhỏ, thời gian diễn ra nhanh chóng thì chỉ cần thực hiện gây tê.

Nâng mũi nên gây tê hay gây mê?

Gây mê chỉ áp dụng đối với những ca phẫu thuật lớn, cần can thiệp sâu. Còn nâng mũi chỉ đơn thuần là một ca tiểu phẫu và thực hiện trên vùng mũi nên các bác sĩ sẽ thực hiện gây tê cục bộ trên vùng mũi. Quá trình nâng mũi diễn ra khá nhanh và trong quá trình này, bạn cũng sẽ không phải lo lắng hay sợ đau vì thuốc tê sẽ có tác dụng trong toàn bộ quá trình phẫu thuật, giúp ta tạm thời mất cảm giác vùng mũi.

Thêm nữa, gây tê khiến bạn không bị đau trong quá trình làm mà vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo, chúng ta có thể cảm nhận được các bác sĩ đang làm việc và có thể trò chuyện thoải mái cùng các bác sĩ khi phẫu thuật. Có rất nhiều người cũng có chung thắc mắc nâng mũi gây tê hay gây mê và lo ngại về việc gây tê không có tác dụng giảm đau.

