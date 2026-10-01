Nâng mũi sụn sườn J-Cos: Khi nâng cao sống mũi vẫn chưa đủ

Khi vấn đề không chỉ nằm ở sống mũi thấp

"Mũi tôi thấp, chỉ cần nâng cao lên là đẹp?" - đây là suy nghĩ phổ biến của nhiều người khi tìm hiểu về nâng mũi.

Thực tế, một dáng mũi thiếu hài hòa có thể xuất phát từ nhiều yếu tố: sống mũi thấp, đầu mũi ngắn, trụ mũi yếu, nền mũi rộng, mũi hếch hoặc tỷ lệ chưa tương thích với tổng thể khuôn mặt. Khi vấn đề nằm ở cấu trúc nền tảng, việc chỉ tập trung làm cao sống mũi có thể chưa giải quyết được điều khách hàng thực sự chưa hài lòng.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn - với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, điều quan trọng trước mỗi ca phẫu thuật là xác định đúng "vấn đề nằm ở đâu", thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "cần nâng cao bao nhiêu".

"Có người cần cải thiện sống mũi, nhưng có người vấn đề chính lại nằm ở đầu mũi, trụ mũi hoặc nền mũi. Mỗi khuôn mặt sở hữu một tỷ lệ riêng, vì vậy không thể áp dụng chung một công thức cho tất cả khách hàng", BS Trí chia sẻ.

ThS-BS Lê Viết Trí trong quy trình thăm khám và tạo hình mũi J-Cos

Từ cách tiếp cận này, nâng mũi sụn sườn J-cos hướng đến việc đánh giá tổng thể cấu trúc trước khi quyết định phương án can thiệp. Với những nền mũi cần thêm vật liệu tự thân để tạo hình hoặc củng cố khả năng nâng đỡ, sụn sườn mang lại thêm lựa chọn để bác sĩ xây dựng phương án.

Tuy nhiên, sụn sườn hiện đã được ứng dụng tại nhiều cơ sở thẩm mỹ. Vậy điểm khác biệt của J-Cos so với một ca nâng mũi sụn sườn thông thường nằm ở đâu?

J-Cos khác biệt không chỉ ở việc sử dụng sụn sườn

Theo BS Trí, sụn sườn chỉ là vật liệu; sử dụng ở đâu, lượng bao nhiêu và nhằm giải quyết cấu trúc nào mới là phần quan trọng trong kế hoạch tạo hình.

Tại JK Nhật Hàn, J-Cos được xây dựng theo trình tự: Đánh giá cấu trúc → Xác định vấn đề → Thiết kế dáng mũi → Lựa chọn và phối hợp vật liệu.

Trước phẫu thuật, bác sĩ đánh giá hình dáng bên ngoài lẫn những yếu tố cấu trúc bên trong cần lưu ý. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh được chỉ định phù hợp nhằm cung cấp thêm dữ liệu cho bác sĩ trước khi xây dựng phương án.

Đánh giá cấu trúc mũi trước khi xây dựng phương án tạo hình

Bên cạnh đó, công nghệ Vectra XT 3D hỗ trợ phân tích tỷ lệ và mô phỏng hình thể. Thay vì chọn một dáng mũi mẫu rồi áp dụng cho khách hàng, bác sĩ sử dụng dữ liệu trực quan để trao đổi về định hướng dáng mũi phù hợp với nền mũi và tỷ lệ khuôn mặt. Hình ảnh mô phỏng đóng vai trò hỗ trợ trao đổi, không phải cam kết về kết quả sau phẫu thuật.

Từ dữ liệu thăm khám, bác sĩ xác định cấu trúc cần thay đổi, vị trí cần sử dụng sụn tự thân, vùng có thể phối hợp vật liệu sinh học và mức độ can thiệp. Vì vậy, hai khách hàng cùng thực hiện J-Cos không nhất thiết sử dụng cùng lượng sụn hay cùng một phương án tạo hình.

Một điểm được JK Nhật Hàn đưa vào J-Cos là kỹ thuật gia cố trụ mũi Pyramid. Thay vì chỉ tập trung vào độ cao sống mũi, kỹ thuật này chú trọng nền tảng nâng đỡ vùng trụ và đầu mũi, hỗ trợ bác sĩ tái cấu trúc dáng mũi theo phương án đã được xác định.

"Sụn sườn chỉ là vật liệu. Điều quan trọng là bác sĩ sử dụng vật liệu đó ở đâu và để giải quyết cấu trúc gì", BS Trí nhấn mạnh

Theo cách tiếp cận này, điểm khác biệt mà J-Cos hướng đến không nằm ở một loại sụn hay thiết bị riêng lẻ, mà ở sự kết nối giữa đánh giá cấu trúc, cá nhân hóa thiết kế, phối hợp vật liệu và gia cố nền tảng nâng đỡ.

Giải tỏa nỗi lo lấy sụn, hướng đến phương án phù hợp

Việc phải lấy sụn sườn cũng là một trong những rào cản khiến nhiều người chần chừ: Lấy sụn có đau không? Đường mổ ở đâu? Có để lại sẹo? Thời gian hồi phục như thế nào?

Theo BS Trí, lượng sụn cần sử dụng được tính toán dựa trên cấu trúc và nhu cầu tạo hình của từng trường hợp. Vị trí lấy sụn, phương pháp vô cảm và kế hoạch hậu phẫu cũng được xác định dựa trên tình trạng thực tế.

Tại JK Nhật Hàn, sụn sườn được lấy qua đường mổ nhỏ ở vùng dưới chân ngực. Việc đánh giá trước phẫu thuật giúp bác sĩ chủ động hơn trong kế hoạch lấy và sử dụng vật liệu, đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ quá trình can thiệp và hồi phục trước khi quyết định.

Bác sĩ thực hiện lấy sụn sườn tự thân trong phẫu thuật nâng mũi J-Cos

Điều khách hàng quan tâm sau cùng không phải mình được sử dụng bao nhiêu sụn, mà là những điểm chưa cân đối trên dáng mũi hiện tại sẽ được giải quyết như thế nào. Khi nền mũi và tỷ lệ khuôn mặt khác nhau, phương án tạo hình cũng cần thay đổi tương ứng thay vì cùng hướng về một "dáng mũi chuẩn".

Khách hàng trước và sau khi thực hiện nâng mũi tại JK Nhật Hàn

Từ tháng 7.2026, Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn triển khai chiến dịch "Xóa mũi tẹt cho thanh thiếu niên Việt". Trong khuôn khổ chương trình, nâng mũi sụn sườn J-Cos được triển khai trọn gói với chi phí 50 triệu đồng. Khách hàng được bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá cấu trúc và tư vấn phương án trước khi thực hiện.

Khách hàng quan tâm chương trình có thể đăng ký tại đây để được tư vấn và thăm khám trực tiếp cùng bác sĩ.

Điểm đáng chú ý của J-Cos vì vậy không nằm ở việc sử dụng sụn sườn, mà ở cách vật liệu này được đặt trong một bài toán tái cấu trúc: xác định đúng vấn đề, lựa chọn và phối hợp vật liệu, gia cố cấu trúc cần thiết rồi mới thiết kế dáng mũi phù hợp.