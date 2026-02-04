Nâng mũi thuần tự thân, giảm bóng đỏ, lộ sống, không lo sửa nhiều lần

Theo ThS-BS Lê Viết Trí, chuyên gia tạo hình thẩm mỹ với 28 năm kinh nghiệm: "Bây giờ ai làm mũi cũng lo lắng đến những biến chứng bóng đỏ đầu mũi, lộ sống, co rút hoặc phải chỉnh sửa nhiều lần. Vậy nên cần có một giải pháp tối ưu để giải quyết nỗi lo lắng này cho khách hàng".

Chuyên gia nhấn mạnh, một dáng mũi đẹp cần được đánh giá trên khả năng thích nghi với cơ thể và sự ổn định theo thời gian, không chỉ là hình dáng ban đầu sau phẫu thuật.

Theo đó, nâng mũi thuần tự thân JK là phương pháp sử dụng các mô và sụn lấy từ chính cơ thể người thực hiện, bao gồm trung bì tự thân, sụn vách ngăn mũi và sụn sườn. Các chất liệu này có đặc tính tương thích sinh học cao, giúp giảm nguy cơ đào thải, hạn chế phản ứng viêm và tránh cảm giác "có vật liệu lạ" trong cơ thể.

Đặc biệt, trung bì tự thân được đánh giá cao nhờ khả năng che phủ, tạo độ mềm mại tự nhiên và giảm nguy cơ bóng đỏ sau thời gian dài. Trong khi đó, sụn vách ngăn và sụn sườn đóng vai trò quan trọng trong việc dựng trụ mũi và tái cấu trúc mũi vững chắc, nhất là ở những trường hợp nền mũi yếu hoặc từng can thiệp nhiều lần.

Giới chuyên môn cho rằng, việc ứng dụng vật liệu tự thân theo cơ chế sinh học tự nhiên giúp mũi nhanh chóng thích nghi với cơ thể, duy trì hình dáng ổn định và hạn chế nguy cơ phải chỉnh sửa lặp lại. Đây được xem là xu hướng phù hợp với định hướng thẩm mỹ mũi hiện đại, khi yếu tố y khoa và tính bền vững ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn Địa chỉ: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn, TP.HCM

Hotline: 094 1800 999 (Zalo/Viber/Facetime)

Website: https://benhvienthammyjknhathan.com/

GP hoạt động: Số 188/BYT-GPHĐ



