Nâng ngực nội soi: Các đường mổ, rủi ro và cách quản lý sẹo sau phẫu thuật

Đường nách, chân ngực hay quầng vú đều có những ưu điểm và giới hạn riêng. Dù lựa chọn phương pháp nào, sẹo kín đáo không đồng nghĩa với việc sẹo không cần chăm sóc. Quản lý sẹo đúng thời điểm là một phần cần được quan tâm trong kế hoạch hồi phục sau nâng ngực.

Nâng ngực nội soi là gì? Có những đường mổ nào?

Nâng ngực nội soi là kỹ thuật sử dụng camera nội soi hỗ trợ bác sĩ quan sát cấu trúc bên trong khi tạo khoang và đặt túi ngực. Kết quả phẫu thuật còn phụ thuộc vào chỉ định, kỹ thuật thực hiện và đặc điểm giải phẫu của từng người.

Ba đường mổ thường được lựa chọn trong phẫu thuật nâng ngực gồm:

Đường nách: Vết mổ nằm trong vùng nếp gấp nách, không tạo sẹo trực tiếp trên bầu ngực. Kỹ thuật này đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát khoang đặt túi phù hợp.

Đường chân ngực: Vết mổ nằm ở nếp lằn dưới bầu ngực, tạo điều kiện để bác sĩ tiếp cận khoang đặt túi. Sẹo có thể được che khuất phần nào bởi nếp dưới ngực.

Đường quầng vú: Vết mổ nằm dọc ranh giới giữa quầng vú và vùng da xung quanh. Mức độ kín đáo của sẹo phụ thuộc vào sắc tố da, quá trình lành thương và cơ địa.

Mỗi đường mổ có những cân nhắc riêng về khả năng tiếp cận, vị trí sẹo và nguy cơ ảnh hưởng đến mô xung quanh. Việc lựa chọn cần dựa trên thăm khám trực tiếp, cấu trúc mô ngực, tình trạng da, loại túi và mục tiêu phẫu thuật, thay vì chỉ tập trung vào vị trí sẹo.

Kết quả nâng ngực tự nhiên không chỉ nằm ở kích thước

Xu hướng thẩm mỹ hiện đại chú trọng sự hài hòa giữa bầu ngực và vóc dáng tổng thể. Để đạt được kết quả phù hợp, bác sĩ cần cân nhắc chiều rộng lồng ngực, độ đàn hồi của da, lượng mô tuyến sẵn có, tình trạng sa trễ và khả năng nâng đỡ của mô.

Trong khi đó, đường mổ liên quan đến cách tiếp cận phẫu thuật và vị trí hình thành sẹo. Một đường mổ nhỏ hoặc được đặt ở vị trí khuất không đồng nghĩa với việc sẹo chắc chắn mờ đẹp.

Chất lượng sẹo còn phụ thuộc vào cơ địa, kỹ thuật khâu, lực căng tại vị trí mổ, tình trạng lành thương và cách chăm sóc hậu phẫu. Vì vậy, quản lý sẹo nên được cân nhắc ngay trong kế hoạch chăm sóc sau nâng ngực.

Rủi ro có thể gặp phải khi nâng ngực

Giống như mọi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực, kể cả bằng kỹ thuật nội soi, vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Một số vấn đề cần được tìm hiểu trước khi quyết định bao gồm:

Nhiễm trùng: Dấu hiệu cần lưu ý gồm sốt, vùng mổ đỏ nóng, chảy dịch bất thường hoặc đau tăng dần.

Co thắt bao xơ: Lớp bao xơ quanh túi ngực co thắt quá mức, khiến ngực cứng, biến dạng hoặc đau; một số trường hợp cần phẫu thuật can thiệp.

Túi ngực lệch, xoay hoặc di chuyển: Có thể ảnh hưởng đến hình dáng và độ cân đối của bầu ngực.

Thay đổi cảm giác: Cảm giác ở núm vú hoặc da ngực có thể tăng, giảm tạm thời hoặc kéo dài.

Sẹo bất lợi: Sẹo có thể đỏ, dày, phì đại hoặc phát triển thành sẹo lồi tùy cơ địa và quá trình lành thương.

Hư hỏng túi ngực: Túi có thể bị hỏng theo thời gian, dẫn đến nhu cầu theo dõi hoặc phẫu thuật thay túi.

Mất đối xứng hoặc kết quả chưa đạt kỳ vọng: Có thể liên quan đến cấu trúc ngực, đặc điểm mô hoặc quá trình hồi phục.

Người bệnh cũng có thể gặp rủi ro liên quan đến gây mê hoặc cần phẫu thuật chỉnh sửa trong tương lai. Việc lựa chọn cơ sở y tế phù hợp, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ hướng dẫn hậu phẫu đóng vai trò quan trọng trong quá trình theo dõi.

Sẹo sau nâng ngực diễn tiến như thế nào?

Sau khi vết mổ đóng kín, quá trình trưởng thành của sẹo vẫn tiếp tục trong nhiều tháng. Ban đầu, sẹo có thể hồng hoặc đỏ, hơi gồ rồi dần thay đổi theo thời gian. Ở nhiều người, sẹo tiếp tục cải thiện trong khoảng 12 - 18 tháng, tùy cơ địa và vị trí tổn thương.

Một số trường hợp có thể xuất hiện sẹo phì đại, biểu hiện bằng vùng sẹo đỏ, nổi gồ nhưng vẫn nằm trong ranh giới vết thương ban đầu. Khác với sẹo phì đại, sẹo lồi phát triển vượt ra ngoài ranh giới vết thương và có thể khó tự thoái triển.

Vùng ngực cần được lưu ý trong quản lý sẹo do chịu tác động của chuyển động cơ thể và lực căng của da. Tuy nhiên, không phải mọi vết mổ tại khu vực này đều hình thành sẹo bất lợi.

Hiểu rõ diễn tiến của sẹo giúp chủ động hơn trong việc theo dõi và lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

Silicone y tế trong quản lý sẹo sau phẫu thuật

Silicone y tế là một trong những lựa chọn không xâm lấn thường được cân nhắc để quản lý sẹo phì đại và hỗ trợ dự phòng sẹo ở những trường hợp phù hợp.

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Các sản phẩm silicone dùng ngoài da giúp duy trì môi trường ẩm trên bề mặt sẹo. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học vẫn có những giới hạn và khác biệt giữa các nghiên cứu. Silicone không bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn sẹo phì đại hoặc sẹo lồi, cũng không thay thế việc theo dõi và điều trị chuyên môn khi có biến chứng.

Hai dạng sản phẩm phổ biến là gel silicone và miếng dán silicone. Gel có thể thuận tiện tại những vị trí khó cố định miếng dán, trong khi miếng dán tạo lớp tiếp xúc liên tục trên vùng sẹo được che phủ. Việc lựa chọn phụ thuộc vào vị trí sẹo, khả năng dung nạp của da và hướng dẫn của cơ sở y tế.

Scar FX Silicone Sheeting - Breast Circle: Miếng dán silicone cho sẹo sau phẫu thuật ngực

Đối với nhu cầu quản lý sẹo sau nâng ngực, Scar FX Silicone Sheeting - Breast Circle của Rejuvaskin là lựa chọn miếng dán silicone được thiết kế cho việc chăm sóc sẹo tại vùng ngực.

Khác với gel silicone được thoa trực tiếp lên da, miếng dán silicone tạo lớp tiếp xúc trên bề mặt sẹo. Dạng sản phẩm này có thể phù hợp với một số vị trí sẹo sau phẫu thuật ngực, tùy theo hình dạng vết sẹo và khả năng dung nạp của da.

Khi sử dụng Scar FX Silicone Sheeting - Breast Circle, người dùng cần lưu ý:

Chỉ bắt đầu khi vết mổ đã liền hoàn toàn và phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Không dán lên vết thương hở, đang chảy dịch hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng về thời gian đeo, vệ sinh và chăm sóc vùng da bên dưới miếng dán.

Theo dõi phản ứng của da. Nếu xuất hiện kích ứng, ngứa nhiều hoặc đỏ kéo dài, cần ngừng sử dụng và trao đổi với nhân viên y tế.

Tái khám nếu sẹo dày lên, đau, ngứa nhiều hoặc thay đổi bất thường.

Tùy tình trạng sẹo và kế hoạch chăm sóc, có thể cân nhắc gel silicone như Rejuvasil Silicone Gel hoặc miếng dán silicone như Scar FX Silicone Sheeting - Breast Circle. Việc sử dụng riêng lẻ hay phối hợp cần phù hợp với hướng dẫn của từng sản phẩm và chỉ định chuyên môn.

Chi tiết miếng dán silicone ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin chính hãng xem ngay tại đây: https://rejuvaskin.com.vn/san-pham/mieng-dan-xoa-mo-seo-phau-thuat-treo-nguc-sa-tre-rejuvaskin-scar-fx-breast.html

Thông qua các giải pháp chăm sóc sẹo bằng silicone, Rejuvaskin Việt Nam hướng đến việc đồng hành cùng người dùng và đội ngũ chuyên môn trong hành trình quản lý sẹo sau phẫu thuật.

Chủ động quản lý sẹo để chăm sóc kết quả thẩm mỹ lâu dài

Lựa chọn đường mổ phù hợp là một phần của kế hoạch nâng ngực, nhưng quá trình hồi phục cũng cần được quan tâm sau phẫu thuật. Khi vết mổ đã liền hoàn toàn, quản lý sẹo bằng silicone có thể là lựa chọn đáng cân nhắc theo chủ định chuyên môn.

Với Scar FX Silicone Sheeting - Breast Circle và Rejuvasil Silicone Gel, Rejuvaskin Việt Nam cung cấp các lựa chọn chăm sóc sẹo bằng silicone để người dùng và chuyên gia cân nhắc theo vị trí, tình trạng sẹo và nhu cầu thực tế.

Chủ động trao đổi với bác sĩ về kế hoạch quản lý sẹo ngay từ trước phẫu thuật là bước cần thiết để chăm sóc đúng thời điểm và hướng đến kết quả hồi phục lâu dài.