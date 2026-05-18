Nắng nóng 2026: Vì sao hóa đơn tiền điện dễ tăng mạnh?

Trung Lực
18/05/2026 16:00 GMT+7

Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nỗi lo hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình. Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện tăng mạnh, khiến lượng điện sinh hoạt tiêu thụ tăng đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 9, nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về cường độ và phạm vi trên toàn quốc. Hiện tượng này xuất hiện sớm từ tháng 4, mở rộng tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ từ cuối tháng 5. Đặc biệt, trong các tháng 7 - 9, số ngày nắng nóng được dự báo nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.

Nhân viên điện lực hướng dẫn hộ kinh doanh cách sử dụng điện tiết kiệm, qua đó giảm chi phí sinh hoạt

Ghi nhận tại TP.Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 5, thời tiết đã chuyển sang oi bức. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, đồng thời tăng tần suất sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Những ngày gần đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thu (P.Thanh Khê) buộc phải bật điều hòa mỗi tối. "Nếu không dùng điều hòa thì rất khó ngủ, nhất là với người lớn tuổi và trẻ nhỏ", chị chia sẻ. Tương tự, chị Huỳnh Thị Kim Phương (P.Cẩm Lệ) cho biết 2 phòng ngủ trong gia đình đã phải bật điều hòa trở lại suốt vài tháng nay. "Vào mùa hè, con nghỉ học ở nhà nhiều nên điều hòa thường xuyên hoạt động cả ban ngày, quạt cũng chạy liên tục. Mỗi mùa nắng nóng, tiền điện thường tăng gần gấp đôi", chị nói.

Nhận diện "thủ phạm" chính

Nắng nóng chưa tới đỉnh nhưng lượng điện tiêu thụ đã bắt đầu "nóng" theo từng ngày. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), vào mùa nắng nóng, sản lượng điện sinh hoạt có thể tăng cao so với các tháng bình thường, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện. Tại tổng công ty ghi nhận công suất cực đại Pmax ngày 15.5 đạt 4.590 MW, lập đỉnh mới trong năm 2026.

Đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào trường học

Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó tổng giám đốc EVNCPC, cho biết vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng cao là nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh. Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Việt Dũng (Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật nhiệt lạnh) cũng khẳng định trong cơ cấu sử dụng điện của hộ gia đình, các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ luôn chiếm tỷ trọng lớn, có thể lên tới 40 - 70% tổng điện năng tiêu thụ trong mùa nắng nóng.

Thông số kỹ thuật thực tế này cho thấy, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng máy lạnh và ưu tiên sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng sẽ tạo ra tác động lớn đến tổng công suất tiêu thụ của toàn hệ thống. Thời tiết ngày càng cực đoan kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định trong những ngày nắng nóng kéo dài.

5 cách giúp giảm tiền điện mùa nắng nóng

Theo PGS-TS Nguyễn Việt Dũng, người dân hoàn toàn có thể kiểm soát mức chi phí này thông qua việc điều chỉnh hành vi sử dụng. Đó là: Cài đặt điều hòa ở mức 26 - 28°C kết hợp quạt để tăng hiệu quả làm mát; Đóng kín phòng, sử dụng rèm che nắng để hạn chế thất thoát nhiệt; Vệ sinh thiết bị định kỳ để tiết kiệm điện năng; Hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; Tắt hoàn toàn thiết bị điện khi không sử dụng.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
