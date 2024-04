Nắng nóng giảm nhiệt, nơi nào TP.HCM dự báo có thể mưa hôm nay?

Nếu như các ngày trước đó, người đi đường có thể cảm nhận nắng lên sớm, khá gắt từ 7 giờ sáng, thì hôm nay, 7 giờ sáng - ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, bầu trời TP.HCM nhiều mây, có gió nhẹ, nắng yếu, dù nắng nóng giảm nhiệt nhưng tiết trời khá oi bức.

Người dân TP.HCM vẫn chờ đợi một cơn mưa đủ để "giải nhiệt" sau chuỗi hơn 60 ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.

Sáng nay, TP.HCM nhiều mây, khả năng có mưa trong ngày được dự báo là 60% Vũ Phượng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt, tuy nhiên cường độ nắng nóng giảm so với 24 giờ trước. Các tỉnh miền Tây nắng nóng thu hẹp. Nhiệt độ cao nhất hôm qua dao động từ 35 - 38oC, cao nhất tại Phước Long (Bình Phước) 38,4oC. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất lúc 14 giờ hôm qua là 35oC tại Tân Sơn Nhất.

Nắng nóng còn kéo dài sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Dự báo trong 24 giờ tới nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng, sang 48 giờ tới nắng nóng có khả năng thu hẹp diện và giảm nhẹ cường độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

TP.Thủ Đức có thể xuất hiện mưa giông cục bộ trong thời gian ngắn vào chiều tối nay Vũ Phượng

Tại TP.HCM, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa trên toàn khu vực. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo chiều, tối nay có thể mưa giông cục bộ ở một số nơi gồm: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức, Cần Giờ, Nhà Bè. Khu vực trung tâm TP.HCM không mưa.

"Nguyên nhân có thể mưa giông là do bộ phận áp cao lạnh ở phía bắc nén rãnh áp thấp xuống. Hai khối khí này khác nhau về bản chất nên cũng có khả năng tạo ra một vài trận mưa cục bộ trong phạm vi hẹp tại TP.HCM. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ không lớn và thời gian mưa không kéo dài. Thời điểm xuất hiện mưa nhiều khả năng rơi vào tầm chiều tối với xác suất mưa tại TP.HCM là 60%", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.

Trước đó, khoảng 2 - 3 giờ sáng ngày 17.4, cơn mưa chóng vánh với lượng mưa rất nhỏ trong thời gian 5 - 10 phút đã xuất hiện tại Q.5, Q.10, Q.11, Q.Tân Bình...