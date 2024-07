Nắng nóng hơn 53 độ C tại Mỹ khiến người đi xe máy tử vong

Biển cảnh báo nắng nóng nguy hiểm tại Thung lũng Chết AFP

Tờ The Guardian ngày 8.7 đưa tin một người đi xe máy tử vong vì nắng nóng, khi nhiệt độ lên đến 53,3 độ C tại Thung lũng Chết ở bang California, còn một người khác trong nhóm nhập viện với các triệu chứng nặng và 4 người khác được chăm sóc y tế tại chỗ.

Theo ban quản lý công viên quốc gia Thung lũng Chết, nhóm du khách trên đã đi xe máy qua lưu vực sông Badwater trong nắng nóng gay gắt. Danh tính của nạn nhân tử vong chưa được tiết lộ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục.

Nhà khí tượng học Bryan Jackson của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cảnh báo nhiệt độ cao được đưa ra ở cấp độ cao nhất đối với khoảng 36 triệu người, tương đương khoảng 10% dân số Mỹ.

Ông cho biết, hàng chục địa điểm ở phía tây và tây bắc Thái Bình Dương dự kiến sẽ vượt qua hoặc phá vỡ các kỷ lục nắng nóng trước đó.

Du khách đi dạo tại Thung lũng Chết giữa thời tiết nắng nóng REUTERS

Trước đó, nhiệt độ nhiều nơi tại bắc California hôm 7.7 vượt mức 43,3 độ C, trong đó thành phố Redding ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 48,3 độ C. Cùng ngày, bang Oregon ghi nhận nhiệt độ lên đến 39,4 độ C tại khu vực Salem, vượt kỷ lục 37,2 độ C được ghi nhận vào năm 1960.

Bản đồ của NWS được cập nhật nhiều lần mỗi giờ cho thấy hầu như toàn bộ các bang California, Nevada, Oregon và Washington đều có cảnh báo nhiệt độ cao, bên cạnh một số khu vực tại Idaho và Arizona.

Cơ quan này lưu ý rằng "bất kỳ ai cũng có nguy cơ cao mắc bệnh nhiệt nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người già". Theo NWS, nhiệt độ và độ ẩm cực cao "là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu liên quan thời tiết ở Mỹ, dẫn đến hàng trăm ca tử vong mỗi năm".

Theo dẫn các báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ, gần 1.220 người tử vong vì nhiệt độ bất thường hằng năm ở Mỹ. Tuy nhiên, con số này dường như đang tăng, khi Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh cho biết năm ngoái có 2.302 người tử vong vì các nguyên nhân liên quan nắng nóng.