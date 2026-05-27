Nắng nóng kéo dài, sức mua điều hòa mát khỏe, chạy bền nóng theo

Chi phí sử dụng lâu dài được quan tâm

Mùa nóng quay trở lại, mặt hàng điều hòa duy trì sức nóng tại các siêu thị, cửa hàng điện máy ngay từ sau tết tới hiện tại. "Khách đến mua thường hỏi khá kỹ về khả năng tiết kiệm điện, độ bền, chất lượng vận hành", anh Hoàng Nam, chủ cửa hàng điện máy có tuổi đời hơn 15 năm tại TP.HCM, cho biết.

Theo anh, điều này phản ánh rõ sự thay đổi trong nhu cầu dùng máy lạnh năm nay, khác hẳn so với khoảng 5 - 7 năm trước, khi phần lớn khách hàng ưu tiên các dòng máy làm mát mạnh, giá cả phải chăng.

Là người bán và tư vấn lâu năm, anh Nam cho rằng, việc đặt tiêu chí tiết kiệm điện lên hàng đầu xuất phát từ thực tế, máy lạnh ngày càng phổ biến và gần như là thiết yếu, được dùng thường xuyên không chỉ trong mùa nóng. Do đó, với nhiều gia đình, mua điều hòa còn là một khoản đầu tư vì cần phải đảm bảo sử dụng bền bỉ nhiều năm, ít hỏng hóc, thay mới, nhất là khi nhu cầu/công suất sử dụng & hóa đơn điện gia tăng qua từng năm.

"Nhiều người sẵn sàng chi thêm cho các dòng máy tiết kiệm điện nếu hiệu quả sử dụng ổn định về lâu dài", anh nói thêm.

Điều này khiến các dòng điều hòa Inverter dần trở thành lựa chọn phổ biến hơn trên thị trường. Một số loại máy nay còn tích hợp thêm công nghệ tự điều chỉnh công suất để tối ưu điện năng theo nhu cầu thực tế.

Không chỉ làm mát, máy lạnh ngày nay còn được người dùng ưu tiên ở khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm điện cho nhu cầu sử dụng lâu dài

Ưu tiên "mát khỏe" thay vì "mát mạnh"

Không chỉ quan tâm đến khả năng tiết kiệm, bền bỉ để tối ưu chi phí về lâu dài, một xu hướng mới trong thị trường điều hòa năm nay là mối quan tâm dành cho các thiết bị bảo vệ không khí trong nhà, đặc biệt tại các đô thị lớn, thường xuyên đối mặt với ô nhiễm.

"Các gia đình trẻ hiện đại, quan tâm sức khỏe hay gia đình đa thế hệ, có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường tìm hiểu kỹ về tính năng lọc khí, kiểm soát độ ẩm. Họ cũng muốn thiết bị mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn với luồng gió mát êm và ổn định thay vì kiểu làm lạnh gắt, dễ gây khô da hay bí bách", nhân viên tư vấn một hãng điện máy tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Để đáp ứng xu hướng này, nhiều hãng điều hòa đã tích hợp công nghệ lọc khí trên sản phẩm từ lâu. Ví dụ với Panasonic, nanoe™ X và nanoe-G là hai công nghệ được hãng phát triển nhằm hỗ trợ ức chế vi khuẩn, virus, độc tố từ nấm mốc và các tác nhân gây mùi trong không gian sống.

Ngoài ra, một số dòng máy còn tích hợp cảm biến độ ẩm hoặc hiển thị chất lượng không khí để người dùng dễ theo dõi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ưu tiên sự ổn định và yên tâm khi sử dụng

Theo các nhà bán lẻ, khi thị trường có nhiều lựa chọn hơn, quyết định mua điều hòa không còn phụ thuộc vào một tính năng riêng lẻ mà đến từ tổng thể trải nghiệm sử dụng: độ bền, mức tiêu thụ điện, khả năng vận hành ổn định và chính sách hậu mãi.

Thực tế, những thương hiệu tên tuổi, hiện diện lâu năm trên thị trường vẫn được nhiều người dùng ưu tiên nhờ yếu tố "an tâm khi sử dụng". Uy tín, tuổi đời lâu năm của các thương hiệu này thường là bảo chứng không chỉ cho chất lượng, độ bền, mà còn ở khả năng hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và hậu mãi.

Đơn cử, Panasonic là một trong những thương hiệu được nhiều người dùng nhắc đến ở nhóm điều hòa trung và cao cấp nhờ niềm tin vào "Japan Quality" - Chất lượng Nhật Bản - triết lý của hãng, cùng các cải tiến công nghệ liên tục của Panasonic những năm qua.

Thay vì chỉ tập trung vào khả năng làm lạnh, các dòng điều hòa mới của hãng được phát triển theo hướng đáp ứng trải nghiệm sử dụng toàn diện, từ tiết kiệm điện, vận hành ổn định đến cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Ví dụ, công nghệ Inverter kết hợp AI ECO trên một số dòng máy của Panasonic có khả năng tự tối ưu công suất hoạt động theo điều kiện thực tế, hỗ trợ tiết kiệm điện lên tới 50% trong quá trình sử dụng dài hạn (*). Trong khi đó, nanoe™ X và nanoe-G được tích hợp để hỗ trợ lọc không khí, giảm bụi mịn và duy trì không gian sống dễ chịu hơn cho người dùng. Đây đều là những nhu cầu ưu tiên trong xu hướng tiêu dùng bền vững, vì sức khỏe những năm gần đây.

Khi nhu cầu sử dụng ngày càng dài hạn, sự dễ chịu và ổn định trong không gian sống cũng trở thành yếu tố được ưu tiên hơn

Nền tảng kỹ thuật, chất lượng linh kiện và hệ thống hậu mãi ổn định cũng là một lợi thế hàng thập kỷ của hãng, tạo chỗ đứng trên thị trường điều hòa Việt Nam.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cho thấy điều hòa không còn phục vụ riêng mùa nóng, mà dần trở thành thiết bị "toàn năng" hơn với người mua. Giá cả hợp lý với người tiêu dùng không còn nằm ở giá bán, mà là sự bền bỉ qua tháng năm, tối ưu chi phí bỏ ra. Họ cũng cần nhiều hơn ở một chiếc điều hòa: Đó là cảm giác thoải mái, tiết kiệm, tốt cho sức khỏe, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thường thấy ở các thương hiệu lớn và uy tín.

(*) Theo thử nghiệm nội bộ của Panasonic trong điều kiện tiêu chuẩn.