Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á

New Delhi chứng kiến 7 ngày liên tiếp trên 40 độ C, cao hơn 3 độ so với nhiệt độ trung bình tháng 4. Tại Pakistan, một số thành phố ở phía đông nam ghi nhận kỷ lục 47 độ C vào ngày 29.4 - cao nhất trong các thành phố Bắc bán cầu hôm đó. Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của nước này Sherry Rehman nói đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Pakistan trải qua một năm không có mùa xuân.





Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến tình trạng nắng nóng thường xuyên và kéo dài hơn, ảnh hưởng đến hơn một tỉ người ở 2 quốc gia này. Các đợt nắng nóng hiện tại đã cho thấy sự thay đổi về cường độ, thời điểm xuất hiện và thời gian duy trì.